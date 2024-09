Converses amb impacte: Nou Patufet i La Qperativa

#Conversesambimpacte és un cicle de vídeos impulsats per Seira Impuls Cooperatiu, on es visibilitzaran les diferents iniciatives d'entitats de l'ESS acompanyades per Seira.



En aquesta ocasió, Nou Patuet i La Qperativa conversen per explicar-nos la seva història, la iniciativa, la seva proposta de valor i com es veuen en el futur.



Nou Patuet és una escola cooperativa que neix l’any 2015 amb una visió pedagògica orientada a transmetre els valors del món cooperatiu. El seu objectiu de futur és convertir-se en una escola referent amb estabilitat i reconeixement per part de la societat.



La Qperativa és una cooperativa adreçada a projectes d’economia social. Des dels seus inicis l’any 2019, el seu objectiu és explorar totes les formes possibles de fer empresa en l’àmbit cooperatiu a través d’un espai de treball compartit i assessorat. En un futur volen indrets de feina més amables i agradables dintre de l’àmbit de l’empresa ordinària.





Seira és una Fundació sense afany de lucre que dona suport financer a les entitats de l’economia social i les cooperatives de treball federades. És l'entitat de referència en finances socials i cooperatives que inverteix sense especular per la transformació social. Seira Impuls Cooperatiu compta amb l’impuls i el suport de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

En aquest cas, des de Seira han donat suport financer a les dues iniciatives permetent així que Nou Patufet pogués adequar el seu local i La Qperativa pogués refinançar el projecte i reduir el deute bancari.