Històries rere les dades: l’exemple de Quesoni

Representació d’artistes, producció de concerts i esdeveniments, gestió de sales: la cooperativa Quesoni sona, des de fa set anys, al món musical, com un projecte econòmic dinàmic en el món de la cultura catalana. Darrerament, la seva activitat s’ha vist incrementada perquè va guanyar fa poc, amb dues cooperatives més, la gestió d’una sala de concerts de Barcelona, la sala Paral·lel 62 (P62). Tot i que no estan sols, aquesta nova etapa va requerir unes inversions importants i la cooperativa va decidir acudir a les finances ètiques per poder entomar el projecte.

Xavi Urbano és un dels socis fundadors (“socis”, sí, perquè són tots homes) de la cooperativa, i ens explica, des del pati de La Comunal —l’espai cultural cooperatiu on tenen la seu de Barcelona—, els orígens de l’entitat. Ens interessa especialment la vinculació amb l’economia social i solidària (d’ara en endavant, ESS), moviment al qual es diuen adscrits des dels inicis. Segons el Xavi, l’ESS és “la forma natural dels projectes culturals. La majoria de la gent que comença en el món de la cultura, per exemple muntant un grup musical o una companyia de teatre, ho fa des d’un vessant no professional, amateur, on les relacions són molt horitzontals. El problema de l’àmbit de la cultura és que quan es professionalitza i el rendiment es converteix en el centre, se sol optar per formes empresarials més estàndards. Nosaltres vam intentar mantenir l’esperit dels projectes d’on veníem”.

De fet, molts dels integrants de la cooperativa, tant socis com treballadors/es, venen del món dels moviments socials o de la gestió d’equipaments de caràcter comunitari i, per tant, tenia tot el sentit apostar per un model transformador. Això no està exempt d’algunes dificultats: “Després hem vist que el món de l’ESS té alguns límits pel que fa a la nostra activitat en concret, que fa que ens hàgim de relacionar amb l’economia capitalista”, continua dient en Xavi.

Històries rere les dades

Cada any, l'Observatori de les Finances Ètiques publica el Baròmetre de les Finances Ètiques, una radiografia completa del sector en l'estat espanyol. L'informe, recull i agrega les dades de les diferents entitats i les presenta de manera senzilla i rigorosa, donant a conèixer la magnitud i l'evolució del sector. Aquesta eina es complementa amb un suplement que destaca alguns dels projectes finançats de cada any i també mostra si aquests projectes utilitzen assegurances ètiques en el seu dia a dia.





Per LaClara Comunicació pel portal "Històries rere les dades" que recull projectes que les Finances Ètiques fan possibles.