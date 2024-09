Conversa amb Jordi Via

El primer lliurament de la nova sèrie Viure en cooperativa és una entrevista a Jordi Via, un dels referents del cooperativisme a Catalunya, amb una trajectòria de més de 40 anys en el sector, que inclou tots els vessants: l'empresarial, com a cofundador de la corredoria d'assegurances Arç; l'articulació institucional del sector -va ser cofundador de la XES, la xarxa d'economia solidària, entre altres-, i també com a actor rellevant de polítiques públiques, com a comissari per a l'economia social de l'Ajuntament de Barcelona.

Amb l'entrevista a Via s'aborda sobretot el sector assegurador, que últimament s'ha convertit en la pràctica en una extensió de la banca, si bé compta amb una sòlida oferta alternativa de base cooperativa. En pròxims episodis es posarà el focus en altres sectors també de gran importància quotidiana, com les cures, la mobilitat, l'emprenedoria, l'energia o la banca.