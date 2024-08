Primer any del programa cooperatives d’alumnes l’ESSpurna

Tot i que en un primer any és complex obrir camí, estem satisfetes d’haver atès demandes en poblacions i en centres educatius que han instaurat una cooperativa d’alumnes per primera vegada i que, probablement, s’ha plantat una llavor per a futures iniciatives i sumar-se a pròximes edicions del programa.

També, ens sentim orgulloses de poder donar continuïtat i enfortir les cooperatives d’alumnes ja existents i consolidades en centres educatius i territoris amb forta tradició. La seva implicació i estima per mantenir i/o impulsar noves propostes serà clau pel futur del cooperativisme a les aules.

Aquests espais són una alternativa molt potent, anant més enllà de l’aspecte educatiu, posant per davant el servei comunitari, la solidaritat i el retorn social. El desplegament de les sessions plantejades, tant amb docents com amb alumnat, ha permès transmetre coneixements sobre l’Economia social i solidària i el cooperativisme en perfils que fins ara no havien tingut aquesta oportunitat d'aprenentatge. Formant a docents en aquest aspecte ens permet, a la llarga, poder reproduir la creació de cooperatives d’alumnes als mateixos centres educatius de manera autònoma.

A grans trets, es pot dir que el grau de satisfacció de les participants en el programa ha estat altament favorable i afalagador, sent un programa molt ben valorat per alumnes i docents. Sovint hem rebut comentaris amb l’acontentament generalitzat d’haver tingut un servei de qualitat en què destaquen aspectes com la bona tasca educativa realitzada, l’atenció directa efectiva i continuada, uns recursos i materials que han estat acollits amb complaença, el nivell d’implicació i dedicació per un correcte desplegament i un bon seguiment dels projectes, la notable adaptació a cada centre i l'agraïment per l’obertura i la flexibilitat per atendre les diverses realitats.

Es demostra aquesta il·lusió en el fet que moltes docents i alumnes han mostrat interès i demanen seguir la seva participació en el programa en el curs vinent 2024/2025. I en el que, a les darreries del curs lectiu, s’estan rebent algunes demandes d’inscripció des de nous centres educatius i poblacions que han conegut el programa gràcies a les recomanacions, les xarxes i la web.

Confiem a poder tenir continuïtat per poder afrontar reptes que hem detectat a la sessió de valoració del programa: ens proposem incrementar el nombre de centres públics que tenen cooperatives d’alumnes,fer créixer les cooperatives d’alumnes a Cicles Formatius, ja que l’experiència ha estat molt positiva i veiem que és un format que permet integrar-ho molt bé al currículum, incrementar el nombre de cooperatives que perduren al llarg dels anys i enfortir l’itinerari de consolidació.

En conclusió, valorem molt positivament les fites assolides i l’organització interna de la qual ens hem dotat per poder desplegar el present programa. Ens quedem amb l'experiència adquirida en aquest primer any, la mantenim com a punt de referència, per millorar en tot allò que ens ha mancat i/o que ha anat a destemps. Estem convençudes que aquest és un programa molt potent, necessari i imprescindible. Volem estabilitzar i fomentar l’existència d’una cooperativa a la major part de centres de Catalunya.Ja hem obert el camí. Som úniques i singulars! Ara ja sabem cap on anem i podem preveure què ens trobarem. Estem molt preparades per un segon any. Apostem per una nova convocatòria.