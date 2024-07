Bloc4BCN: l’impuls del cooperativisme

El "lobtailing" és un moviment propi de les orques que consisteix a colpejar la cua contra la superfície de l'aigua provocant un fort soroll. Perquè us en feu una idea, és un soroll de magnitud equivalent a la nostra celebració en rebre, el 21 de desembre, el correu que ens donava la benvinguda al Bloc4BCN-espai cooperatiu. En aquell moment, estàvem en procés de constitució de L'Orca Comunicació i ser part d'un dels majors pols cooperatius d'Europa era una gran oportunitat.

L'espai de cotreball, ubicat a Can Batlló i rehabilitat i cedit per l'Ajuntament de Barcelona a l'Associació Bloc 4, ens va fascinar des del primer moment. No només per l'entorn, l'amplitud de les instal·lacions o la lluminositat (que, és clar, també suma punts!), sinó també per tot el que ens oferia i ens ofereix dia a dia.

En primer lloc, la possibilitat de conèixer cooperatives de tota mena, compartir experiències amb elles i trobar espais de col·laboració i participació: un punt essencial per a nosaltres. A L'Orca Comunicació oferim un servei de comunicació integral i, per fer-ho, a més d'implicar-nos en cada projecte com si fos nostre, també ens agrada col·laborar amb altres entitats del sector.

En aquest sentit, el Bloc4BCN ens ha posat les coses fàcils, ja que ens ha permès conèixer cooperatives que perceben i treballen la comunicació des d'una perspectiva alineada amb la nostra: responsable, inclusiva, feminista i sostenible.

En segon lloc, l'acompanyament que estem rebent per part de l'Associació Bloc 4, que engloba la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, la Confederació de Cooperatives de Catalunya i l'Associació Coòpolis. Aquest servei es fa des d'un doble vessant: d'una banda, l'assessorament individualitzat i personalitzat a les nostres necessitats específiques; de l'altra, l'accés a formacions i ponències gratuïtes.

Exemple d'això és la primera i segona trobada de responsables de comunicació de cooperatives, que va organitzar la FCTC amb l'objectiu de compartir projectes i analitzar en què podíem intercooperar. La reunió, més enllà de ser una forma de conèixer cooperatives i professionals del sector, ens va permetre compartir bones pràctiques i inquietuds.

I encara hi ha una altra cosa que ens encanta del Bloc4BCN: la proximitat. L'altre dia rebíem un correu de la FCTC que deia: "se'm fa estrany enviar un mail a algú que veig des de la finestra", i és que realment és així! Ser en aquest espai de cotreball ens ha donat la possibilitat de recuperar la presencialitat i el tracte més humà, com ara poder picar a la porta de les entitats de l'Associació Bloc 4 per resoldre qualsevol dubte o coincidir amb alguna cooperativa allotjada de camí a La Cantina.

A més, estar al Bloc4BCN ens permet estar al dia de tot el moviment cooperatiu i formar part de les seves activitats. Comptem amb una llarga trajectòria en la comunicació i treballant com a equip, però som noves en el món cooperatiu. Per això, ser part del Bloc4BCN ens ha ajudat a implicar-nos en esdeveniments i trobades, podent contribuir a l'enfortiment de l'ESS i afavorint l'aplicació de les millors pràctiques en cada un dels projectes en què ens involucrem.

Per nosaltres, estar allotjades al Bloc4BCN és molt més que tenir un espai físic on treballar: és formar part d'una comunitat que ens inspira, ens dona suport i ens ajuda a créixer. A L'Orca Comunicació, estem convençudes que la col·laboració i la intercooperació són claus per a l'èxit, i el Bloc4BCN ens està posant totes les eines per fer-ho possible. Si encara no coneixeu aquest espai, us convidem a descobrir-lo!