L’economia solidària i el cooperativisme: una resposta col·lectiva a la crisi ecosocial

El capitalisme salvatge i globalitzat, que només té en compte el benefici monetari a curt termini i que busca un creixement econòmic il·limitat, ha demostrat no ser compatible amb els límits biofísics del planeta i la reproducció d'unes vides dignes per a la majoria de les persones i éssers vius. L’augment de les temperatures, la sequera, l’escassetat de matèries primeres, la crisi residencial, els conflictes armats internacionals o la pobresa en són només alguns exemples.

En contraposició, des de l'economia solidària, el cooperativisme transformador i altres moviments socials estem articulant respostes col·lectives que ens permetin avançar cap a models basats en la cooperació, el suport mutu, la justícia i la corresponsabilitat. I és que tenim la capacitat de jugar un paper crucial en aquest procés, ja que plantegem les nostres activitats tenint en compte la sostenibilitat des d’una mirada àmplia, tenint cura del medi ambient, la societat i les persones.

En aquest sentit, entitats de l'economia solidària i diferents organitzacions van impulsar la creació de l' Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial (acTe) . L’acTe té l’objectiu de ser la casa gran de tots els col·lectius i moviments que compartim la voluntat d'avançar cap a una societat ecofeminista, postcapitalista i amb justícia social. El Grup cooperatiu ECOS en el nostre conjunt així com diferents sòcies del grup, com Arç Cooperativa , Celobert , Etcèteres , L'Apòstrof , Opcions o Sostre Cívic , ja hi estem adherides.

Un dels grans reptes d'aquesta transició és com som capaces d’aterrar, en projectes reals i tangibles, aquesta voluntat de fer passes cap a una societat justa, democràtica, feminista i sostenible.

Des del Grup ECOS, per exemple, estem construint una gran comunitat per minvar els efectes del col·lapse i resistir millor els seus impactes. Ens hem compromès a constituir-nos com "cooperatives en transició", realitzant mesures de reducció de residus i d'estalvi d'aigua i energia, posant en marxa diferents iniciatives entre les cooperatives sòcies i les més de 200 treballadores del grup.

Moltes de les cooperatives del grup estan avançant en aquesta mateixa direcció. A la cooperativa de comunicació l’Apòstrof treballen activament per a la transició ecosocial. Des del 2021 comparteixen hort comunitari i cada sòcia es marca compromisos individuals per reduir la seva petjada ecològica a la seva llar. Actualment, ho continuen fent amb la voluntat d'oferir serveis de comunicació més sostenibles, com per exemple ecowebs.

A la corredoria d'assegurances Arç Cooperativa han prioritzat disposar de productes asseguradors per a projectes vinculats amb la transició ecosocial com les comunitats energètiques o la mobilitat sostenible. Això suposa conèixer de primera mà aquestes iniciatives per poder negociar amb les companyies asseguradores solucions que donin la millor resposta possible.

Per la seva banda, Celobert cooperativa ofereix serveis tècnics d’arquitectura, enginyeria i urbanisme compromesos amb la transformació social. Amb la seva feina contribueixen a fer més habitable el nostre entorn i fomentar la transició ecològica i el dret a l'habitatge. L'eficiència energètica, la reducció de la petjada ecològica, l’optimització de recursos, les sobiranies locals i la circularitat són conceptes que formen part del seu dia a dia.

A Etcèteres, cooperativa especialitzada a acompanyar persones, equips i organitzacions, s'estan organitzant comunitàriament per fer front a la crisi, tenint especial cura de no deixar al marge les persones més vulnerables o que pateixen situacions de desigualtat. Ho fan a través de la facilitació de tallers d'escenaris de futur i la creació de diferents projectes que aborden la problemàtica en clau comunitària.

Per la seva banda, les companyes de Sostre Cívic estan reflexionant sobre com l’habitatge cooperatiu pot jugar un paper clau en la promoció de les comunitats energètiques locals cooperatives. L’estructura i organització de les cooperatives d’habitatge fan que fàcilment es puguin convertir en comunitats energètiques i Sostre Cívic pot esdevenir un canalitzador important en aquesta fase. Promoure la incorporació de vehicles de mobilitat sostenible, el subministrament energètic de font renovable o la facilitació dels grups humans en són només alguns exemples.

I són justament les comunitats energètiques una de les iniciatives reals i tangibles socialment útils, sostenibles, respectuoses, democràtiques i que serveixen per cobrir necessitats reals.

Diferents actors transformadors ja estan treballant en xarxa a través de projectes d'intercooperació per la promoció de comunitats energètiques des de l'ESS com Som Comunitats o Batec . Per la seva banda, el cooperativisme de treball ha impulsat el segell CEL Coop per promoure comunitats energètiques locals des dels valors cooperatius. Algunes de les cooperatives del Grup ECOS, com Arç Cooperativa, Sostre Cívic o Celobert, hi estan participant.

Tots aquests exemples ens mostren com l'única manera d'articular canvis estructurals capaços de revertir o mitigar les conseqüències de la crisi ecosocial és fer-ho de manera col·lectiva. El treball en xarxa ens permet disposar d'espais facilitadors per desenvolupar iniciatives alineades amb la transició ecosocial, unint esforços i compartint coneixement i recursos.

I és que la cooperació és un dels principis de l'economia solidària i el cooperativisme. És la manera natural que tenim de relacionar-nos, prioritzant el benefici col·lectiu. Construir alternatives des d’allò en comú és l'única recepta possible per articular espais de resistència, de construcció d'alternatives i de suport mutu.