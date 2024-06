Fem cooperativisme, evitem el col·lapse

El 4 de juliol tindrà lloc el Congrés del Cooperativisme al Palau de Congressos de Barcelona. L’esdeveniment commemora el primer Congrés Cooperatiu Catalano-Balear el 1899, que va donar origen a la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la màxima representació del cooperativisme a Catalunya.



El Congrés està dirigit als cooperativistes i té l’objectiu de destacar la força i el potencial del moviment cooperatiu per fomentar un sentiment d’orgull de pertinença, i remarcar les seves característiques diferencials com a model que aborda els reptes actuals i futurs de la nostra societat.



Sota el lema "Evitem el col·lapse", al Congrés del Cooperativisme de Catalunya de 2024 explorarem com el moviment cooperatiu pot ser una eina per evitar el col·lapse prioritzant a les persones abans que el capital. Com vincula la nostra feina al territori i com té cura del nostre impacte sobre el planeta. I com actua, treballa i produeix amb propòsit social.



El programa del Congrés inclourà testimoniatges i experiències de persones que han apostat pel cooperativisme, així com discussions sobre l’impacte i l'acció cooperativa actual, i propostes per abordar els desafiaments del futur. Seran relats amb veu pròpia que ens interpel·laran com a persones compromeses amb la societat que ens envolta.



Des d’una vessant històrica, el congrés també vol posar en relleu que Catalunya és una terra amb molta història cooperativa. Als pobles i les ciutats, des de fa 125 anys les persones treballadores han fet front als reptes mitjançant l’autogestió, la solidaritat i el suport mutu.



Però la història del cooperativisme a Catalunya va més enllà de les dinàmiques de les entitats representatives. És una història d’intercooperació entre cooperatives sense la qual no es pot entendre l’expansió del moviment i el paper fonamental en la transformació social i econòmica del país. Des del camp a la ciutat, les cooperatives catalanes van col·laborar en projectes de producció, distribució i consum, establint vincles de solidaritat que van transcendir les fronteres geogràfiques i sectorials. Aquest procés no sols va contribuir a millorar les condicions de vida i treball dels seus membres, sinó que també va exercir una influència significativa en la configuració de polítiques socials i econòmiques a la regió, establint un llegat de cooperació i apoderament que perdura fins als nostres dies.



Aquestes aliances van donar peu a la creació d’estructures federatives i a l’organització d’assemblees, congressos i reunions durant el primer tricenni del segle XX, promovent canvis que s’adequaren a les demandes socials. La victòria del feixisme, però, va suposar un punt i a part que no es va reprendre fins a l’arribada de la democràcia. Ara, al Congrés del Cooperativisme de Catalunya del 2024, continuem el llegat d'aquelles cooperatives pioneres que van emergir fa més d'un segle. Aquest Congrés serà el setè que se celebrarà en la història del cooperativisme federat català (1898, 1902, 1920, 1935, 1937, 1938), i el primer des de la reinstauració democràtica el 1977.



L’esdeveniment no només és un reconeixement de la nostra història, sinó també una oportunitat per reafirmar els valors que ens han guiat des dels nostres inicis: l'autogestió, la solidaritat i el suport mutu. Com hem vist al llarg del temps, aquestes dinàmiques d'intercooperació han estat fonamentals per al nostre moviment, permetent-nos créixer i adaptar-nos als canvis del nostre entorn. Així, mentre mirem enrere amb orgull, també mirem cap al futur amb determinació, convençudes que el cooperativisme continua sent una eina transformadora per construir un món més just.