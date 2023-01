I si ens apropiem del destí dels nostres diners?

L'economia social i solidària (ESS) parteix d’uns principis ben clars: posa les persones i el territori al centre de l’activitat econòmica, s'organitza de manera democràtica fomentant la participació ciutadana i orienta la provisió de béns i serveis cap a la satisfacció de les necessitats humanes i no per a la recerca del màxim benefici. S’interpel·la tot el cicle econòmic on, tant la producció com el consum, es porten a terme en base a aquests principis.

Per tant, ens convida a pensar quina economia volem construir i actuar per fer-la realitat. Es tracta de generar les nostres pròpies eines que ens acostin a un control social, col·lectiu i democràtic de l’economia generant noves i millors sobiranies; econòmica, energètica, alimentària o democràtica.

Sovint, perquè tot això funcioni calen mecanismes financers que ho facin viable. En aquest sentit, i des de ja fa anys, s’han desenvolupat eines financeres col·lectives orientades a satisfer les necessitats dels projectes transformadors de l’ESS.

Una d’aquestes eines és Coop57. El cooperativisme autogestionat, els moviments socials i l’ESS van apostar, fa quasi 30 anys, de dotar-se a sí mateixes d’una eina financera ètica, social, solidària, transparent, autogestionada i democràtica que pogués resoldre les seves pròpies necessitats financeres i decidir, col·lectivament, les regles del joc tot defugint de les lògiques mercantils del sistema financer.

Però perquè la roda funcioni cal que la societat civil amb ganes de canviar les coses se senti interpel·lada a implicar-se i posar els seus estalvis al servei de la transformació social. Es tracta de dotar els nostres estalvis de valor social i, alhora, evitar la paradoxa d'estar defensant principis, causes i valors mentre els nostres diners poden estar finançant tot el contrari. Exercir la sobirania econòmica i decidir sobre el destí dels nostres estalvis. Perquè els diners, ben orientats poden ser una eina de desenvolupament molt potent que reverteixi en el benestar de la majoria.

Els darrers anys, sortosament, els projectes d’economia social i solidària han crescut molt, podent construir, cada cop més, una economia alternativa. En aquest context, Coop57 ha donat resposta a les creixents necessitats d’aquests projectes i ha finançat centenars de iniciatives de lluita contra l’exclusió social, d’atenció a persones i col·lectius vulnerables, projectes feministes, ecologistes i antiracistes. Projectes d’habitatge cooperatiu, de transició energètica i mobilitat sostenible, d’àmbit rural arrelats al territori, el desenvolupament comunitari, culturals, d’educació i formació, entre moltes altres.

De cara al futur, Coop57 vol estar preparada per seguir donant resposta a les necessitats financeres de les entitats d’ESS i és per això que ara cal que més gent vinculi els seus estalvis a les finances ètiques i a la transformació social.

Coop57 ens convida a posar-hi els nostres estalvis i, així, fer un salt endavant i sumar més: més persones i més recursos per continuar enfortint juntes l’economia social i solidària.

Més informació: https://suma.coop57.coop