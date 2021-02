Saps si el teu banc inverteix en empreses d’armament?

La Campanya Banca Armada, formada per nou entitats de tot l’Estat, porta gairebé 15 anys denunciant els vincles entre les entitats financeres i la indústria de l’armament.

Tenim evidències que els bancs utilitzen el seu capital per finançar empreses relacionades amb el negoci de la guerra i, per tant, col·laboren en mantenir i intensificar els conflictes armats arreu del món —un total de 34 l’any 2019, segons l’Escola Cultura de Pau—.

Per tal de visibilitzar aquesta relació tan controvertida, des de la campanya duem a terme diverses accions. Una d’elles és la denúncia pública —davant dels directius del banc i de les persones accionistes— que fem a través de la participació en les Juntes d’Accionistes dels principals bancs espanyols (BBVA, Banco Santander, Caixabank, Banc Sabadell i Bankia). Sumada a aquestes, enguany també volem participar en la junta de l’asseguradora Mutua Madrileña. És important dir que sense el suport de les persones accionistes crítiques d’aquests bancs que any rere any ens deleguen el seu vot, no seria possible fer aquesta acció tan important de visibilització i denúncia. Així que, si ets accionista i et vols sumar a la campanya, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres a través del nostre correu.

Aquest any, a més, presentem una novetat perquè les persones clientes i crítiques amb les polítiques d’inversions d’aquests bancs puguin fer arribar també la seva denúncia. Això ho farem a través de cartes que es podran enviar per correu electrònic i/o postal, i que inclouran els resultats més recents de la recerca de cada entitat. Cada client podrà signar la carta individualment i enviar-la al seu banc, amb el suport de la Campanya Banca Armada. Això es podrà fer durant tot l’any, i el primer trimestre de cada any, les cartes es renovaran per incloure les informacions més recents resultants de la recerca.

Una altra de les accions que fem des de la campanya, i que també considerem molt important, és la visibilització d’aquest problema a través de la realització d’accions de carrer i fent presència a les universitats, i encara que actualment és complex per la pandèmia, seguim molt motivades en donar a conèixer el nostre missatge d’oposició crítica i ferma al model financer militarista a través de les xarxes socials i, en la mesura del possible, a través d’accions de carrer i a les universitats de manera presencial.

Fa pocs dies, a principis de febrer, la Campanya Banca Armada va presentar una web app desenvolupada per la Fundació Novessendes i SETEM País Valencià, amb el suport del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, que calcula la petjada en armes de les diferents entitats financeres de les quals disposem informació gràcies a la base de dades internacional de la Banca Armada. Recomano que us descarregueu l’aplicació “Petjada en armes” al telèfon mòbil (també es pot trobar en format web), i feu l’exercici de saber si el vostre banc inverteix en empreses d’armament, en quines, quants diners destina a cada una i quin material militar es produeix amb aquests diners.

La manera que tenim de no col·laborar amb la banca armada és ben senzilla: passar-nos a la banca ètica. Les institucions financeres ètiques són aquelles que ofereixen tota la informació relacionada amb les seves inversions, i que en cap cas inverteixen en empreses que vulneren els drets humans, com és el cas de les empreses que fabriquen armament.

Passa’t a la banca ètica, descarrega’t l’app i ajuda’ns a difondre el nostre missatge! Des de la Campanya Banca Armada no ens cansarem de fer sentir la nostra veu. T’hi sumes? #NOBancaArmada.