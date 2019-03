De llet, vaques i vaqueries ... cap a la sobirania

Aquests dies s'està escrivint i parlant molt sobre la normativa aprovada a Catalunya que regula la venda directa de llet crua de vaca. Es parla sobretot en termes higiènic-sanitaris, ressaltant els riscos d'aquesta mesura i enarborant el «dret a una seguretat alimentària que no podem perdre». També es critica des d'una perspectiva política, al·legant que aquesta opció de consum està només a l'abast dels que tenen diners i temps. Per una cosa o per una altra, la majoria d'anàlisis carreguen contra la normativa.

El primer que ens crida l'atenció de moltes d'aquestes anàlisis és la seva procedència i el seu biaix clarament urbanocèntric. En els últims anys és molt habitual trobar aquesta mirada de rebuig al món rural (i especialment al món ramader) en els mitjans de comunicació. Que si en els pobles quan arriben els turistes no hauria de deixar-se anar al bestiar perquè genera mala olor, que si els gossos pastors són animals perillosos que s'han d'eliminar ..., i ara li toca el torn a la llet, poc més que convertida en una poció de bacteris letals llesta per provocar brucel·losi o tuberculosi.



Aquesta criminalització té un llarg recorregut que poques vegades es dona a conèixer. Les petites finques i les pràctiques que duen a terme per treballar des de l'autonomia i no encadenar-se a models industrials s'han anat prohibint 1-1 sempre en nom de la seguretat alimentària de les persones consumidores (la majoria, és clar, a les ciutats). Per exemple, per a elaborar formatges s'aplica la mateixa normativa en una petita granja i en una gran indústria, sense tenir en compte les seves diferents realitats; les matances en finca es van prohibir per acabar centralitzant-les en uns pocs escorxadors; i amb aquests arguments també es va prohibir la venda de llet crua. Centrats en epidèmia si, epidèmia no, ens oblidem del motiu d'aquesta reivindicació, que és sobretot desprendre dels lligams de la indústria alimentària, una de les grans dives del sistema capitalista. S'invisualitza el reclam de sobirania davant d'unes normatives imposades des de dalt amb intencions clares d'acabar amb els models a petita escala.



Contra el consum de llet crua s'esgrimeixen també arguments que ho consideren una pràctica que només unes poques persones privilegiades podrien assumir. Als que estem física o mentalment en els pobles, ens sorprenen aquestes afirmacions. Sabem que l'accés a la producció de llet crua pot no suposar-diners ni temps extra, sinó al contrari, pot estar més a mà que el supermercat de torn i a preus que ens consta que són justos per a professionals que mantenen viu el medi rural. L'estalvi en distribució i tractaments pot fins i tot fer-la més barata. Si per a les ciutats accedir física i econòmicament a aquesta llet és un problema, ¿no serà que potser l'arrel del mateix està en les seves formes d'abastament? En algunes ciutats, conscients de la seva enorme dependència alimentària i de la seva deficient qualitat, s'estan fent esforços per recuperar una certa capacitat productiva a les hortes i hortes històriques. Per què no es pensa també en replantejar algun tipus de ramaderia periurbana? No fa tant que existien vaqueries a les ciutats i el còlera no s'expandia com un turment.



Per als qui desconeixen el dia a dia de la ramaderia a petita escala, sembla necessari assenyalar que la llet no brolla d'una font. Darrere d'aquest producte final hi ha articulades moltes pràctiques de cures que exerceixen ramaderes i ramaders, entre elles l'enorme paperassa que suposa adaptar-se a les normes sanitàries i a la traçabilitat (que l'hi diguin a Ramaderes en Xarxa, la cançó de l'estiu parla d'aquest tema ). Per això no cal obviar, com sembla ocórrer, que una ramaderia ben tractada, amb els seus controls veterinaris ben portats, amb un maneig de qualitat, és en si mateixa garantia d'una llet sana. La llet crua pot ser un pont entre el camp i la ciutat, per donar valor a l'enorme treball que realitza la poca ramaderia familiar que queda en els nostres territoris, perquè no se'ns oblidi que existeixen. Consumir és donar suport a les granges que tenen cura dels seus animals.



La mesura en qüestió ofereix suficients garanties per a la salut. El que sorprèn és que no es parli de a on ens porta tanta preocupació pels riscos dels aliments frescos, que estan sent substituïts per unes quantitats enormes d'aliments processats i ultraprocesados ​​en la nostra dieta. A aquest pas aviat serà obligat substituir els ous per huevina pasteuritzada. Com molts estudis han demostrat, l'alimentació ultraprocesada té relació directa amb greus problemes de salut pública: l'increment de l'obesitat, de la pressió arterial o del colesterol. Fins i tot, recentment, un estudi liderat per la Universitat de la Sorbona, a París, i publicat al British Medical Journal, relaciona aquests aliments amb el risc de patir càncer. Podem anar-nos a França, on la venda de llet crua fa anys que està aprovada, per comprovar que els majors problemes alimentaris de la seva població no els causa la brucel·losi sinó l'obesitat.



Ens preocupa la precarització de la vida pel que fa a les condicions d'habitatge i l'augment de l'explotació laboral, però no sembla que reivindiquem el dret a accedir a aliments frescos i de qualitat a preus justos i fins i tot a tenir temps per cuinar-los. ¿Hem assimilat que aquestes tasques reproductives no tenen valor? El cas és que hem delegat totalment aquests treballs a les multinacionals. No som capaços de controlar allò que mengem i substituïm pràctiques com rentar les verdures, bullir la llet o la conservació en fred per aliments tan hiperprocesados ​​que ja no estan vius, sinó morts i així se'ns presenten en taüts de plàstic que destrossen el planeta i inunden els oceans mentre l'agronegoci engrosseix beneficis. No hi caben altres opcions quan a més aquestes pràctiques alimentàries oprimeixen a la pagesia global? Per què no hi ha reivindicació i solidaritat de classe en l'alimentació? Té a veure amb la dificultat d'empatitzar amb el món rural a causa de la dominació hegemònica del que és urbà?



Malauradament aquesta mesura no és suficient per assegurar la rendibilitat de la ramaderia a petita escala en un context tan hostil com el sistema alimentari industrial, en el qual les multinacionals làcties monopolitzen el mercat i marquen preus per sota del cost de producció. Per no parlar de la carn barata dels supermercats. El sector agrari reclama des de fa dècades una mesura fonamental: la flexibilització del Paquet Higiènic Sanitari per a les explotacions agropecuàries i les indústries agroalimentàries de petita escala. La venda de llet crua és una de les mesures proposades en aquest paquet, però hi hauria altres com la possibilitat de venda de carn a la pròpia finca o la posada en marxa d'escorxadors mòbils per desmonopolizar un altre punt de la cadena alimentària: el sacrifici. Aquestes mesures ja estan en marxa en molts països d'Europa.



L'alimentació és un dret, però no qualsevol alimentació. No hem de renunciar a exigir, proposar i comprometre'ns amb un sistema alimentari que garanteixi a tota la societat una alimentació de proximitat, ecològica i a preus adequats per als que la produeixen. No volem que l'administració només vetlli per la seguretat alimentària, exigim més. Treballem per la sobirania alimentària.