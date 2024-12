El grup empresarial Clade celebra 20 anys amb quinze cooperatives i fundacions membres

“Les quinze empreses i organitzacions que formem el grup Clade no podem ser més diferents; però som organitzacions que pel nostre tarannà hem esdevingut referents pel nostre sector i l’economia social en general”. Amb aquestes declaracions, el president de Clade, Tomàs Llompart, ha celebrat en un acte a l’Ateneu Barcelonès el 20è aniversari del grup empresarial, que durant els darrers anys ha anat sumant incorporacions com la de les cooperatives Caixa d’Enginyers, Som Energia o Som Mobilitat.

L’acte de commemoració ha reunit representants institucionals i representants del sector de l’economia social. Ha inagurat l’edeveniment la secretària d’estat d’Economia Social, Amparo Merino, que ha afirmat que a Clade “demostren que és possible créixer, competir i transformar sense renunciar als principis que ens fan avançar com a societat”. L’acte també ha comptat amb la intervenció del director general d’economia social i solidària i el cooperativisme, David Bonvehí, que ha subratllat que “l’economia social no ha de ser residual” i ha anunciat que, en els pròxims dies, el govern ratificarà la llei de l’Economia Social i Solidària per enviar-la cap al Parlament de Catalunya.

L’esdeveniment, que ha estat conduït per la periodista Agnès Marquès, ha comptat amb dues taules rodones, on s’han situat necessitats a les quals cal donar resposta i contribucions que pot fer i que porta fent el grup Clade. Amb la voluntat de vincular-se amb l’entorn, ha tingut lloc una conversa sobre envelliment saludable i prevenció de malalties, de la mà dels doctors Manel Esteller i Salvador Macip, que han advertit que “per primera vegada a la història som capaços de fer alguna cosa amb l’envelliment” i que, per això, “cal aconseguir que la gent gran pugui tenir una vida plena el màxim de temps possible”.

Seguidament, la presidenta d’Abacus cooperativa, Maravillas Rojo, el sotsidrector de l’àrea de negoci i serveis al soci a Caixa d’Enginyers, Juanjo Llopis, i el president executiu d’Escola Sant Gervasi Cooperativa, David Cos, han exposat els reptes de Clade des d’una mirada al passat. A la tertúlia, han recalcat la necessitat de créixer “perquè si no, els espais que nosaltres no ocupem, els ocuparà algú altre amb una altra ideologia i amb uns altres valors”, com ha afirmat Cos. Una idea a la qual s’ha afegit Rojo, que ha assenyalat que “la vocació de créixer és una exigència per persistir”.

Finalment, s’ha subratllat la necessitat de generar relleus intergeneracionals. Així ho ha afirmat la girectora general del Grup Clade, Maria Teixidor: “Encarem el 2025 amb ganes que la generació d’adults-joves us incorporeu al grup Clade”. Per a fomentar aquesta participació jove, s’ha sumat a la tertúlia la responsable Open Innovation de Suara Cooperativa, Barbara Outeiro, el ramader de la cooperativa Plana de Vic, Albert Corominola, i la responsable de comunicació i relacions institucionals de la Fundació Blanquerna, Carlota Monferrer, que han posat deures a Clade: “Com a grup, hem de ser capaços de canviar i transformar la societat i, per tant, hem de fer incidència pública”.