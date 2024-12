S’estrena el pòdcast sobre els 11 compromisos feministes de la Federació de Cooperatives de Treball

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) difón els 11 compromisos feministes que ha elaborat l’eix de feminismes de l’entitat mitjançant la publicació d’un vídeopòdcast, que ja es pot veure i escoltar a Spotify o Youtube. Aquest programa, que pretén acompanyar en la transició cap a cooperatives feministes, està conduït per la periodista Rita Roig. A més, compta amb la participació de Júlia Serrasolsas (sòcia de +Educació i cantant de Ginestà), Neus Andreu (sòcia de Fil a l’Agulla), Jordi Garcia (soci de l’Apòstrof) i Elena Caballé (sòcia de l’Institut Diversitas i membre de l’Eix de Feminismes de la FCTC).



La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, que vol “integrar la mirada feminista a les cooperatives”, ha promogut un vídeopòdcast per tal d’ “apropar els 11 compromisos feministes”. Al llarg del programa, s’expliquen cadascun dels compromisos i es posen a debat amb una tertúlia, on les quatre cooperativistes exposen com i des de quina perspectiva aborden cadascun dels reptes.

Des de l’experiència de les persones convidades i en el marc de la investigació feta per elaborar els compromisos, Serrasolsas, Andreu, Garcia i Caballé contrasten idees i perspectives sobre la convivència del sistema judicial i els protocols, l’encaix entre les condicions de treball dignes i la solvència, el repartiment de tasques, l’adaptació dels salaris en funció de les necessitats, els lideratges o la interseccionalitat, entre d’altres.

Al llarg de la tertúlia, s’exposen reflexions com la de Neus Andreu, de Fil a l'Agulla, que afirma que "els lideratges els exerceix tothom cada dia cada vegada que aporta alguna cosa" o la de Jordi Garcia, de l'Apòstrof, que aporta dades que conclouen que "no ens hem dautoflagelar perquè estem considerablement millor del que es podria imaginar, encara que queden moltes coses". També s’aporten perspectives com la de Júlia Serrasolsas, de +Educació, que assenyala que “l'equilibri passa per sostenir-nos quan estem i sostenir-nos quan no hi som” o la d’Elena Caballé, de l’Institut Diversitas, que comparteix que "a nosaltres ens funciona una mirada molt personalitzada de cada persona".

A més, amb aquesta conversa, se situen diverses pràctiques que s’han impulsat des del cooperativisme, conscients tant de les oportunitats com dels riscos que han comportat. Compartir el calendari de les persones treballadores, establir un sistema de salaris per necessitats, crear una borsa d'hores socials, passar projectes propis per la cooperativa, promoure colideratges, garantir la paritat o crear una comissió d'igualtat són alguns dels exemples que es proposen.

El pòdcast, que ha estat elaborat conjuntament per les cooperatives El Monocle i La Sembra, es pot trobar dins del canal de Spotify de Jornal.cat.