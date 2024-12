Fiare celebra 10 anys de banca ètica amb un acte festiu Barcelona

El banc de finances ètiques Fiare Banca Etica va obtenir una fitxa bancària al Banc d’Espanya i va obrir la primera sucursal a Bilbao ara fa 10 anys. Va ser així com va néixer “un banc fundat des de la base i un projecte que va començar com un somni i que avui, ja es troba consolidat”, com afirmen des de l’entitat. En motiu de la commemoració d’aquesta fita, Fiare ha celebrat un acte a Barcelona (Barcelonès), que ha estat conduït per l’humorista Oye Sherman, on s’ha fet valdre la col·laboració entre les finances ètiques i l’economia social i solidària.

Fiare ha aconseguit al llarg d’aquesta dècada d’existència a l’estat espanyol el suport de 3792 persones sòcies i finançar projectes per valor de més de 116 milions d’euros amb impacte social i mediambiental. “Els seus principals àmbits de finançament són l’àmbit social, on destina més del 50% del crèdit, la cultura, l’educació, la producció agroecològica o de proximitat i l l‘habitatge cooperatiu i social”, explica Clara Soler, responsable de comunicació de l’entitat.

El fet de tenir una situació regular va permetre al banc començar a oferir el 2014 els productes d’estalvi, crèdit i gestió de compte corrents més habituals. Per això, Fiare Banca Etica ha volgut celebrar el fet, acompanyats de membres de l’entitat i de les entitats membres.

L’acte ha comptat amb taula rodona sobre la cooperació entre les finances ètiques i l’economia social en els pròxims deu anys, aportant una mirada de futur. Hi han participàt Maria José Navarrete, vocal del patronat de Fundesplai i directora financera de la fundació; Ariadna Mendieta, membre de la cooperativa feminista l’Esberla i Ester Vidal, directora de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona.

També s’ha aprofitat per presentar el documental '10 anys de Fiare Banca Etica’, que narra la història del “banc que es va crear sense diners”. Hi participen entitats clau en la creació de Fiare Banca Etica, com Càritas, Arç Cooperativa, Reas estatal, la Fundació Finances Ètiques (FETS), etc.

Directament de part de Fiare han intervingut també Sònia Molina, coordinadora de la Delegació de Barcelona, i Antònia Pascual, coordinadora del GIT de Barcelona, que ha donat la benvinguda a un acte que han tancat Arola Farré, consellera de Fiare Banca Etica, i Paola Zanet, directora de l’Àrea Fiare. L’acte tanca el cicle de celebracions dels 10 anys del banc, que ha constat d’actes en diferents punts del territori estatal.