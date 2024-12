Un estudi de l’Institut Metròpoli recomana incentivar la creació de cooperatives, horts urbans i mercats locals

L’Institut Metròpoli ha publicat un estudi sobre l’accés a aliments frescos i saludables a les ciutats de Barcelona i Madrid. La investigació mostra que més del 90% de la població de Barcelona i Madrid està altament exposada a una oferta d'alimentació no saludable i, davant d’això, proposa “promoure iniciatives ciutadanes com els horts urbans, cooperatives i mercats locals de venda directa d’aliments de proximitat”, entre altres mesures.

L'estudi mostra que no hi ha zones sense accés a una oferta d'alimentació saludable (deserts alimentaris) a cap de les dues ciutats. En canvi, sí que hi ha una alta exposició a 'pantans alimentaris', que són zones amb oferta de menjar no saludable, especialment a zones cèntriques i turístiques.

Mitjançant aquesta recerca, l’Institut Metròpoli afirma que els establiments especialitzats en aquest sector representen una petita fracció dels punts de venda a les dues ciutats. En concret, només el 5% a Barcelona -el 7% si es tenen en compte les cooperatives, grups de consum i horts urbans-, i el 4% a Madrid -5% si s'hi inclouen les alternatives de consum-. Així, més de 900.000 persones a Madrid (28,5%) i 170.000 a Barcelona (10,6%) resideixen a àrees amb baixa oferta d'aliments ecològics.

Davant d'aquestes xifres, l'estudi conclou que no n'hi ha prou d'augmentar l'oferta d'aliments saludables i ecològics i regular els punts de venda d'aliments malsans. Apunta que és essencial que aquestes iniciatives vagin acompanyades d'estratègies integrals que abordin la desigualtat en l'accés tant físic com econòmic, promoguin l'educació alimentària i donin suport als sistemes de producció local, per exemple, a través de cooperatives i grups de consum o altres circuits de distribució de cadena curta. També plantegen la necessitat de promoure entorns alimentaris que integrin pràctiques sostenibles a tota la cadena de subministrament, des de la producció fins al consum, per contribuir així a crear sistemes alimentaris urbans més justos, sostenibles i resilients.

L’estudi forma part del projecte ‘Foodtransitions’, que té com a objectiu fomentar la transició ecològica a les ciutats de l’estat espanyol mitjançant la promoció de sistemes alimentaris sostenibles que garanteixin l'accés a aliments saludables per a tothom. En el marc d'aquest projecte, l'Institut Metròpoli ha elaborat l'estudi 'Ciutats que alimenten? Transformem entorns de menjar poc saludable en llocs saludables', amb dades del 2022 i el 2023.