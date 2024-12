El fons comunitari per la DANA recapta més de 50.000 euros

El fons comunitari, promogut conjuntament per la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES), la Xarxa d’Econonomia Alternativa i Solidària del País Valencià (XEASPV) i la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria d’àmbit estatal (REAS), ha recaptat un total de 53.794 euros. Aquests recursos aniran destinats a les entitats de l’economia social i solidària afectades per la gestió de la DANA al País Valencià. Un cop tancada la campanya, se seguirà promovent la intercooperació entre entitats.

Des del grup promotor del fons comunitari, consideren que “la valoració és molt positiva”. Segons Víctor Jiménez, membre de la permanent de la XES i promotor de la iniciativa, aquest fons els ha permès donar resposta en ”una primera etapa”, que passava per donar resposta immediata a l’emergència.

Els recursos recaptats aniran a parar a la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària del País Valencià, que els redistribuiran entre les entitats afectades per la DANA i per la gestió d’aquesta. “Per nosaltres és important establir els criteris de governança i transparència, de gestió democràtica, per a poder compartir on s’han destinat els diners”, recalca Jiménez.

A partir d’ara, amb la fi de la campanya de Goteo, els promotors del fons comunitari reforçaran la intercooperació amb les entitats de l’economia social i solidària afectada: “Ja estem treballant des d’una mirada més mig-termini, estem buscant altres fórmules de col·laboració que es puguin sostenir en el temps i que no estiguin centrades en allò monetari”.

La voluntat és que cadascú pugui contribuir des de la seva expertesa, des d’una perspectiva més sectorial. Des d’aquesta mirada, estan treballant en possibles intercooperacions per donar resposta a les necessitats de les entitats afectades per la DANA: habitatge, suport psicològic, etc.