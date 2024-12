El SuperCampus del 3cat compta amb un programa elaborat per dues cooperatives

El Monocle i Musicoop, dues cooperatives de Mataró (Maresme), han dissenyat i produït el programa ‘Teoria Musical’ del SuperCampus del 3cat, la primera plataforma de continguts educatius en català i de qualitat. El programa, que busca despertar la curiositat per la música i potenciar l'aprenentatge mitjançant el joc i la diversió, compta amb la participació de grans artistes convidats, com el grup mataroní The Tyets, el compositor Manu Guix o la cantant aranesa Alidè Sans, garantint i aportant així varietat territorial, dialectal i de gènere.

Les dues cooperatives ja havien treballat conjuntament en anteriors projectes, però aquest és el primer cop que intercooperen per un projecte del 3Cat. El Monocle és una cooperativa de producció audiovisual i comunicació digital, que acompanya i crea projectes socials i culturals de proximitat, mentre que Musicoop és un projecte cooperatiu creat per educadores, artistes, consultores i formadores que acompanyen processos de transformació educativa i de les organitzacions.

Posant en comú les experteses de cada cooperativa, han intercooperat en el programa sobre ‘Teoria Musical’. Així, han coproduït un seguit de vídeos amb un format dinàmic i interactiu, a partir dels quals s’aconsegueix introduir conceptes essencials com les notes, els ritmes i l'harmonia. Amb exemples pràctics i continguts dissenyats per ser entenedors i atractius per a infants i adolescents, apropen l’assignatura de música a l’alumnat.

Segons la sòcia de la cooperativa El Monocle, Regina Rigau, “aquest projecte ens ha demostrat que el treball col·laboratiu pot donar lloc a projectes audiovisuals d'alt nivell que no només aporten valor cultural, sinó que també reforcen la importància d'una economia participativa, responsable i orientada a donar resposta a les necessitats socials i culturals del país”.

Compromís amb l’educació i la cultura

El SuperCampus del 3Cat, que s’ha presentat recentment, compta amb una sèrie de programes vinculats al currículum educatiu i amb el segell de qualitat audiovisual del SX3. Aquesta eina, impulsada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, està pensada per a la comunitat educativa, des de les escoles, a instituts, famílies, alumnes i docents.

La manca generalitzada de continguts educatius en català, segons Rigau, “posa de manifest la necessitat de crear plataformes educatives com aquesta”. “En un moment en què la situació de la llengua catalana es troba en un estat de fragilitat, és imprescindible reforçar iniciatives que assegurin una educació de qualitat i plenament vinculada a la nostra llengua”, destaca.