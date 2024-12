La Comunalitat de Manresa promou el relleu generacional en el sector de la confecció tèxtil

La Comunalitat de Manresa (Bages) ha aconseguit mantenir un obrador tèxtil que era a punt de tancar després de la jubilació del seu propietari. L'entitat ha impulsat un projecte de formació i inserció laboral a través de l’autoocupació i emprenedoria, que ha permès crear una cooperativa tèxtil.

“Vam detectar dificultats per les que passa el sector tèxtil, sobretot de manca de relleu generacional i tancament de negocis familiars, falta de mà d’obra especialitzada o precatització d’un sector feminitzat”, explica Pau Collado, membre de la Comunalitat de Manresa i un dels impulsors del projecte, que comenta que es va prendre la decisió després de contrastar la situació amb agents del sector, que van explicar la intenció de tancament i traspàs per jubilació de l’obrador.

Per poder garantir la viabilitat del projecte, el primer pas va ser engegar un cicle de formacions. La primera edició del curs es va fer de juny a setembre i la va dissenyar Josep Garrigós, que va permetre encarar-la amb garanties i trobar un equip de docents d’arreu de Catalunya. Dels participants al curs, cinc han volgut continuar amb el projecte d’emprenedoria, que ha culminat en la creació del Taller Milfils: “Ha suposat una aposta i un esforç molt important per la seva banda per arribar fins a la constitució de la cooperativa amb tres participants”. La cooperativa també ha comptat amb l’acompanyament de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central.

Així, l’equipament s’ha recuperat i reconvertit en un espai comunitari dedicat a la confecció tèxtil “totalment obert a la ciutat”, tal com destaquen des de la Comunalitat. El projecte compta amb el suport de l’Ajuntament de la ciutat a través de PROManresa i d’una agrupació d’empreses i dissenyadors del sector, experts sectorials i també del qui era propietari del taller, Albert Tulleuda, que “s’ha sumat al projecte com un actor involucrat més”.

Actualment, amb el paraigua de l’Associació Manresana de Confecció Sostenible es fan cursos estables que enguany s’han oferit en un nivell inicial (“Vull aprendre a cosir”), pensat per a persones que no han tocat mai una màquina de cosir; i un nivell mitjà (“Cus la teva roba”), on es cusen peces a partir de patrons ja existents.

D’altra banda, el procés de transformar un negoci existent en un projecte de l’economia social i solidària ha estat també un procés d’intercooperació entre agents com les empreses i dissenyadors, el propietari i operaris especialitzats del taller en traspàs, administracions locals i els serveis locals d’ocupació, els clients que ja tenia l’obrador i d’altres de nous que s’han sumat durant els dos anys de projecte. A més, també cooperatives de l’ESS que han col·laborat.

Collado valora positivament el projecte, perquè ha assolit els tres objectius inicials: el sosteniment d’estructures productives estratègiques, la regeneració del teixit laboral productiu i la creació d’una cooperativa de treball.