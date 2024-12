Ponent Coopera crea un directori d’entitats de l’economia social i solidària de Ponent

Ponent Coopera, l’Ateneu Cooperatiu de les terres de Lleida, ha creat un directori d’entitats de l’economia social i solidària (ESS). L’objectiu d’aquesta iniciativa és facilitar, agilitzar i simplificar la compra, el consum i la contractació local i responsable a l’administració pública, al teixit socioeconòmic i a la ciutadania en general.

Es tracta d’un recurs que recull els productes i serveis que ofereixen les iniciatives de l’ESS de les comarques de Ponent. Dins la web, les entitats es poden cercar per sectors i també per codi postal, segons el que més convingui a l’usuari.

Al territori de Ponent, la xarxa i l’oferta de l’economia social i solidària és cada cop més extensa i diversa, i des de l’ateneu s’ha trobat la necessitat de fomentar models de consum més conscients. Aquest recurs no només facilita la visibilització d’aquestes entitats, sinó que també obre la porta a què moltes altres que encara no hi figuren s’hi puguin afegir.

Aquest directori s’ha realitzat a partir de la identificació de les fitxes de bones pràctiques i el mapatge a l’eina Pam a Pam que s’ha dut a terme durant totes les anualitats de Ponent Coopera.