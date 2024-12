FETS impulsa una campanya amb les entitats de lleure juvenil per a promoure l’ús de finances ètiques

“Fartes de dedicar esforços, temps i energies a construir un món més just i solidari mentre els vostres diners treballen en direcció oposada des de les finances convencionals?”. Amb aquesta frase, la campanya ‘Parlem de números’ impulsada per l’associació Finançament Ètic i Solidari (FETS) vol cridar l’atenció de les entitats del lleure juvenil com caus i esplais i apropar-los a les finances ètiques.

“L’educació no formal són entitats de joves que apliquen valors molt semblants als de les economies transformadores i entenen la importància d’educar en valors als joves”: Sofia M. Fernández és tècnica d’educació a FETS i explica a Jornal.cat que fa anys que treballen conjuntament amb el Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ), Escoltes Catalans, Esplais Catalans (Esplac) i des de fa poc també Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG).

L’element central de la campanya és un vídeo de mitja hora que és una conversa entre Sara Gispert, membre d’un cau d’Escoltes Catalans; Gerard Puig, de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG); Marian Pérez, d’Esplais Catalans conduïda per Meritxell Navarro, de l’àrea d’educació de FETS. Hi tracten reptes del dia a dia de les entitats com la gestió els diners en efectiu, els entrebancs que pot suposar el fet que la banca ètica tingui oficines sobretot a Barcelona o les “imperfeccions” dels processos, com l’ús de datàfons que potser no són de la banca ètica; així com dels reptes i avantatges a l’hora de demanar finançament ètic. Tot, des d’un punt de vista pràctic i directe.

“Per nosaltres canviar a la banca ètica significa ser coherents amb com treballem en tots els nostres àmbits d’educació”, explica Gerard Puig, de l’entitat MEG. Des de MEG fa anys que van fer el canvi a Fiare, i ara treballen per acompanyar i que els agrupaments associats facin el canvi: “Sabem que els processos són complicats de canviar hi ha molta altra feina, però també hi ha avantatges”. Per exemple, el fet de tenir un interlocutor directe, una persona referent que els resol dubtes i que entén les seves necessitats com a entitats, ja que explica que a la banca tradicional no entenien el seu funcionament, peculiaritats o horaris, o la transparència de saber on van a parar les comissions. En relació amb la campanya, destaca que treballar amb una entitat com FETS els ha permès arribar de manera molt més directa als caps i als caus, a més de l’oportunitat d’enxarxar-se amb altres entitats. Puig afegeix que en l’últim any, una de les línies de MEG ha estat entrar a la XES i tenir més relació amb l’economia social i solidària.

"La part de filosofia i valors ja les tenen clares, per això el focus de la campanya és en la part pràctica; i l’hem fet amb persones en qui es poden emmirallar. Que els joves de les entitats pensin: “Si aquests, que són com jo, ho han fet, també ho puc fer”, explica el responsable de comunicació des de FETS de la campanya, Gonzalo Candanedo. Per això la campanya s’està movent per xarxes però també amb butlletins interns de les entitats de segon grau que agrupen els esplais, agrupaments i caus; perquè ho enviïn a les entitats associades.

Fernández també destaca el fet que en primera instància van ser les entitats del lleure les que van demanar ajuda a FETS per a promoure l’ús de la banca ètica. En la campanya també es recorden els recursos que proporciona FETS, com el portal Diner ètic, que analitza el grau de compliment de criteris ètics de diverses entitats bancàries i té eines com l’escàner de les finances ètiques. O també el servei d’Accés al finançament que té la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya a Bloc4Bcn. Finalment, l’enfoc en les entitats del lleure juvenil és la primera part d’una campanya que FETS està fent per aconseguir que més entitats facin servir les finances ètiques, i que per tant també tindrà altres parts centrats en altres sectors socials i de l’economia social i solidària.