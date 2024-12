Un greu incendi posa en risc l’activitat de la cooperativa de repartiment Mensakas

La cooperativa Mensakas va patir la nit de l’1 al 2 de desembre un greu incendi al seu local, que ha causat grans danys, pel que fa a una part de l’espai i al material que utilitzen per oferir el servei de repartiment en bicicleta que fan des de fa 7 anys. En declaracions a Jornal.cat, el soci i treballador de Mensakas, Roger Bartomeus, ha afirmat que han “pogut tenir una recuperació de l’activitat molt ràpida gràcies al suport que vam rebre des del primer moment d’altres cooperatives”. Ara, per compensar les pèrdues que no cobreix l’assegurança i sostenir així el seu negoci, han obert una campanya de micromecenatge a Goteo.

En un primer instant, els van cedir un espai a Can Batlló, i Som Ecologística i altres cooperatives els van deixar material seu per no frenar l’activitat. Ara, per garantir la continuïtat de la cooperativa, necessiten “reconstruir el local, reparar i reposar el material malmès, i assegurar que podem seguir repartint amb la qualitat i la responsabilitat que sempre ens han definit”, asseguren des de Mensakas. La primera estimació de costos supera els 30.000€.

Totes aquestes despeses equivalen a la urgència de reparar les bicicletes afectades i la cambra frigorífica i de comprar tricicles de càrrega elèctrics, bateries per les bicicletes, cascs, motxilles, caixes tèrmiques, pops (cordes elàstiques) i altres accessoris indispensables per assegurar les càrregues. A més, han de cobrir el cost de la paqueteria que ha quedat inutilitzada a causa de l’incendi.

Mensakas va néixer el 2018, a partir de la lluita sindical pels drets de les persones repartidores, amb l’objectiu de transformar radicalment la logística d’entregues i les condicions laborals del sector. Actualment, són 21 persones sòcies treballadores que ofereixen solucions logístiques sostenibles i ètiques a empreses i entitats de tota mena.