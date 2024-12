La cooperativa Estel dinamitzarà el procés participatiu per la reforma del barri de Montolivet a Olot

L'Ajuntament d'Olot (Garrotxa) i els veïns de Montolivet han arribat a un acord per engegar un procés participatiu per afrontar la reforma del barri. Durant els mesos de gener i febrer es faran quatre sessions dirigides per membres de la cooperativa Estel, que engloba un grup d'arquitectes i urbanistes especialitzats en aquest tipus de processos.

En la primera trobada es parlarà de memòria i identitat del barri, en la segona de vida quotidiana, la tercera serà sobre sostenibilitat i la darrera sobre viabilitat econòmica. L'objectiu és que a través d'aquestes quatre sessions el grup d'experts arribi a unes conclusions que després s'hauran d'incloure en el futur pla de reforma del barri que s'elaborarà des de l'Ajuntament i que els veïns votaran.

Aquest procés participatiu és conseqüència de la polèmica generada a l'estiu quan l'Ajuntament va decidir suspendre la consulta que havia organitzat pel mes de juny, en relació amb la reforma integral del barri. Una reforma a la qual la majoria de veïns es van oposar, entre altres motius, perquè no era assumible econòmicament i perquè, precisament, no reflectia les demandes dels veïns. Les protestes van arribar fins i tot al ple de l'Ajuntament d'Olot que, finalment, es va fer enrere i va suspendre la votació.

L'anterior pla contemplava una reforma estructural del barri, pressupostada amb 11,5 milions d'euros, dels quals el 25% (2,8 milions) anaven a càrrec dels veïns de Montolivet, que té uns 400 immobles.

Ara, però, Ajuntament i veïns han reprès les converses per crear aquest procés participatiu per tal de definir quines són les necessitats del barri. Cada jornada comptarà amb una part pedagògica que explicarà la cooperativa Estel i una part de propostes ciutadanes.

Del resultat de tot plegat, el grup d’experts elaborarà un document amb unes conclusions, que es farà públic i que serà un element determinant a l’hora d’elaborar el projecte de reforma del barri. El pròxim dia 14 de desembre se celebrarà una trobada informativa a l’església de Sant Pere Màrtir per explicar com serà el procés.