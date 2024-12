El Celler Cooperatiu de Vila-rodona i la Cooperativa La Brostada intercooperen per generar un projecte de suport logístic agroecològic

El Celler Cooperatiu de Vila-rodona i la cooperativa La Brostada han signat un acord d’intercooperació que formalitza la col·laboració entre ambdues en els àmbits de l’elaboració agroalimentària, la comercialització i distribució, el relleu generacional, la sostenibilitat i el finançament. Una aliança que fa mesos que han estat treballant conjuntament les dues cooperatives de la mà de CoopCamp - L’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona, amb l’objectiu de trobar formes de col·laboració entre les dues cooperatives per ampliar serveis als seus socis i donar respostes a les necessitats de la pagesia jove del Camp de Tarragona.

Entre les actuacions previstes es destaca la creació d’un espai i servei logístic agroecològic en una de les instal·lacions que la cooperativa de Vila-rodona té a Bràfim, i que està reformant amb aquest propòsit. La logística i la distribució del producte de la petita i mitjana pagesia que comercialitza mitjançant canals de venda directa, és actualment un dels principals reptes del sector i un escull per la viabilitat econòmica d’aquests projectes. Aquest sector sol estar integrat per pagesia jove, que produeix sota criteris agroecològics i que ven directament a grups de consum, restauració, botigues i consumidor/a final. Normalment no són part del cooperativisme agrari històric del territori i no s’hi senten identificats/des.

Des de l’Ateneu Cooperatiu CoopCamp, consideren que aquest acord “és d’especial importància, ja que suposa un punt de trobada i apropament entre el cooperativisme agrari històric i la pagesia jove que comercialitza de forma directa, i pot esdevenir una gran eina de suport a la viabilitat de petita pagesia mitjançant l’ús d’infraestructures compartides, la connexió entre les agrobotigues, el relleu agrari, la transició agroecològica i l’aprenentatge mutu”.

Aquest projecte, on també participen la Cooperativa de Falset-Marçà del Priorat i L’Aresta, és part del projecte Recoopera, que aporta recursos i suport per teixir aquestes relacions entre el cooperativisme agrari històric i el cooperativisme agroalimentari més recent, també a la Catalunya Central i a Terres Gironines. Recoopera compta amb el suport i acompanyament de la Fundación Daniel y Nina Carasso, a través de la seva convocatòria KM Tierra, que té per objectiu impulsar projectes que puguin suposar una palanca de canvi en l'àmbit de l’Alimentació Sostenible.

Un treball conjunt entre tres agents

La Cooperativa Agrícola de Vila-rodona es va fundar el 1919, any en què també es va construir el celler modernista, obra de l’arquitecte vallenc Cèsar Martinell. Actualment elabora vins i caves principalment -però també oliva i ametlla- únicament a partir del raïm de les vinyes dels seus socis i sòcies, ubicades principalment als municipis de Vila-rodona, Aiguamúrcia, Valls, Bràfim i La Secuita. També té secció de crèdit, magatzem de subministraments agrícoles, servei d’assessorament, 2 agrobotigues i benzinera pròpies i actualment dóna servei a unes 400 persones sòcies productores i al voltant de 600 persones sòcies col·laboradores.

La Brostada és una cooperativa de serveis sense afany de lucre, fundada l’any 2020 amb l'objectiu de donar servei a pagesia agroecològica, que comercialitza a través de circuits curts de comercialització i dinamitzar l’activitat agroalimentària a través de la comercialització conjunta i l’elaboració de producte primari al seu obrador compartit de Bràfim. Té agrobotiga pròpia i comercialitza principalment conserves i elaborats vegetals, derivats de la garrofa i oli i fruita seca, tot en ecològic. Actualment està formada per una cooperativa de treball associat, una SAT i una autònoma i té dues cooperatives sòcies col·laboradores.

Coopcamp, l’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona, està format per 20 cooperatives que gestionen un programa públic d’impuls del cooperativisme i l’Economia Social i Solidària (ESS) al Camp de Tarragona, oferint assessorament i suport gratuït a les iniciatives d’ESS.