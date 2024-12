L’Associació Alba impulsa un projecte pilot d’assistents personals per a persones amb discapacitat i autisme

L’Associació Alba impulsa un projecte pilot d’assistents personals que permet acompanyar una vintena de joves amb discapacitat i autisme a través d’un suport individualitzat. L’atenció de l’assistent personal permet que la persona usuària pugui millorar habilitats socials i de gestió de tasques quotidianes, assolir més autonomia i exercir millor els seus drets. Segons l’associació, els resultats d’aquest projecte demostren la importància que el govern de la Generalitat de Catalunya incorpori aquest servei de manera estable.

Un equip d’11 assistents personals acompanyen 23 persones amb discapacitat o autisme d’entre 12 i 30 anys en activitats com l’esport, la millora d’habilitats socials o la gestió de tasques quotidianes a Tàrrega. Aquest servei s’emmarca en el projecte pilot impulsat per l’Associació Alba i que, després de quatre mesos de recorregut, comença a veure els primers resultats positius. “Els petits canvis, com aprendre a comprar o participar en activitats comunitàries, marquen grans diferències en la vida de les persones”, explica Laura Parachout, educadora i assistent personal de l’entitat.

El projecte pilot té l’objectiu d’oferir suport individualitzat per promoure l’autonomia i la inclusió, així com un acompanyament emocional i social, adaptat a les necessitats de cada persona. Per a garantir-ho, les persones assistents dissenyen activitats basades en entrevistes amb la persona que han d’acompanyar i les seves famílies. Ainoa González, psicòloga i coordinadora del projecte, explica com hi treballen: “Analitzem necessitats i motivacions per oferir un suport que respongui a les seves expectatives i objectius personals”.

“L’acompanyament que ofereix l’equip d’assistents personals es dona, sobretot, fora d’horari formatiu. Les hores que es destinen a cada persona varien en funció de les necessitats de suport: tant pot ser que l’acompanyament consisteixi a fer un trajecte de casa a la universitat, més puntual, com participar en alguna activitat de lleure”, detalla Anna Homs, responsable de comunicació de l’entitat.

Segons explica l’Associació Alba, els primers resultats han estat positius, demostrant el potencial d’aquest model per millorar l’autoestima, la qualitat de vida i l’autonomia dels participants, i esperen que aquesta figura es consolidi a Catalunya, com ja s’ha fet al País Basc i Castella i Lleó. Tal com afirma González, “és una innovació social que respon a les necessitats actuals de les persones amb discapacitat i a la desinstitucionalització”.

El finançament pel projecte s’acaba a finals d’any i, tot i que s’espera poder renovar la subvenció pel 2025, l’Associació Alba insisteix en la necessitat de rebre un suport continuat per aquesta i altres iniciatives que treballen per implementar la figura d’assistent personal. Segons l’entitat, cal garantir que s’incorpori de manera estable dins la cartera de serveis socials de la Generalitat, assegurant el seu finançament a llarg termini.

Associació Alba

L’Associació Alba de Tàrrega acompanya des de fa 50 anys a persones amb discapacitat intel·lectual, salut mental i col·lectius en risc d'exclusió a través de recursos i serveis per garantir una atenció integral. L'objectiu és fomentar el seu desenvolupament i inclusió a la comunitat, garantint els seus drets fonamentals: dret a l'educació, al treball, a la salut, a la igualtat i a l'accés a la cultura, l’oci i el lleure. Actualment, compta amb 365 professionals que acompanyen al voltant de 300 persones d’aquests diferents col·lectius i edats, sobretot del territori de l’Urgell i la Segarra.