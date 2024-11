L’edifici de cohabitatge cooperatiu Cirerers, guardonat pels Premis NAN 2024

La 18a edició dels Premis NAN 2024, impulsats per l’empresa Peldaño Media Group i amb el suport del Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya (CSCAE), han reconegut l’edifici de cohabitatge cooperatiu Cirerers a la categoria de sostenibilitat ambiental. En declaracions a Jornal.cat, Júlia Valldolitx, de la cooperativa Celobert, ha celebrat que el guardó “visibilitza el model cooperatiu, que a Barcelona i arreu de Catalunya està agafant molt de pes, a la resta de l'Estat”.

L’edifici Cirerers, promogut per Sostre Cívic i dissenyat per Celobert, ha estat reconegut per la seva baixa petjada ambiental perquè aposta per materials d’origen orgànic i sistemes d’energia renovables comunitaris, com l’energia solar fotovoltaica i l’aerotèrmia. El projecte, que es troba a Roquetes (Barcelona), és un dels edificis construïts en fusta més alts de l’estat i està construït en sòl municipal. A més, també ha destacat per la seva tasca en sostenibilitat social.

Segons Valldolitx, un dels trets característics del seu disseny és la sostenibilitat, que no sempre és assequible: “Procurem fer instal·lacions eficients, que siguin comunitàries, que els materials siguin el màxim d'orgànics possibles, treballem molt amb fusta, amb cotó...”. “El pressupost ens limita moltes vegades, per això també des de Celobert, des de la XES i des de Sostre Cívic, reclamem més ajudes institucionals i que les administracions també posin de la seva part”, afegeix.

L’edifici premiat és un dels primers projectes cooperatius que van impulsar i ja està en funcionament des de fa temps. Ara, des de la cooperativa Celobert, estan impulsant nous habitatges cooperatius incorporant els aprenentatges de Cirerers: La Renegà (a Vallcarca, Barcelona), Ruderal (a Santa Maria de Palautordera) i Torrent Viu (a Sarrià, Barcelona). En tots ells, busquen incorporar “l'arquitectura ecològica i passiva” i també “anar més enllà de la mirada individual de l'habitatge, és a dir, treballar sobretot els espais comunitaris”.

Els premis NAN 2024 també han reconegut nou materials de construcció innovadors i vuit projectes arquitectònics destacats en diferents àmbits.