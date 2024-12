Les entitats avisen de “dificultats” per mantenir recursos residencials per a persones sense llar pel preu del lloguer

La Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona (XAPSLL) avisa que les entitats cada cop tenen més "dificultats" per mantenir els recursos residencials per a persones sense llar per l'augment del preu del lloguer. En el marc del dia europeu de les persones sense llar, la XAPSLL ha fet una concentració a la plaça de Sant Jaume en què persones que es troben en situació de sensellarisme han reclamat que es garanteixin els seus drets i poder tenir accés a un habitatge. Fina Contreras, de Càritas, ha alertat que l'increment del preu del lloguer els està "afectant directament", mentre Maite Mauricio, de la cooperativa Suara, també ha avisat que cada cop són més les persones que es troben per primer cop al carrer quan són grans.

Per fer front a les dificultats per l'augment del preu del lloguer, Contreras ha demanat al departament de Territori i Habitatge que destini habitatge social a les persones sense llar. La representant de Càritas ha alertat que el nombre de persones sense llar a Barcelona "no para d'augmentar" i ha demanat un "abordatge integral" d'aquest fenomen, no només des de l'habitatge. Per Contreras, és necessari abordar "totes les causes estructurals que expulsen les persones al sensellarisme".

Al seu torn, Mauricio ha alertat que una de les coses que més els "preocupa" és que cada cop estan arribant més persones que arriben al sensellarisme durant el procés d'envelliment per pensions insuficients. Des de les entitats, ha alertat, senten impotència per no poder donar-los "sortida" mentre veuen com la seva salut es va deteriorant per l'envelliment. "No trobem que s'estigui donant una resposta adequada per atendre-les", ha remarcat.

L'acció d'enguany de la XAPSLL ha tingut com a lema 'Caminem junts' per reivindicar que "tota persona té dret a gaudir d'una llar digna i adequada, permanent i en pau". Han fet un mosaic humà i han desplegat una pancarta que deia 'Ningú sense llar' amb el número 1.245, les persones que dormen cada dia al carrer a Barcelona.

Durant la concentració també s'ha llegit un manifest, en el qual han reivindicat que es garanteixin els seus drets i accés a un habitatge. El text també remarcava el "camí ple de dificultats" que tenen les persones sense llar i apuntava que acabar amb el sensellarisme és una qüestió que implica tota la societat.