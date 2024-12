L’Assemblea General de les Nacions Unides acorda fer més partícip l’economia social i solidària

Durant la segona comissió de la 24a sessió plenària de la 79a Assemblea General de les Nacions Unides, celebrada el 20 de novembre, s’ha presentat i adoptat una nova resolució sobre l'economia social i solidària. La iniciativa, que s’ha aprovat gairebé per unanimitat amb 175 vots a favor i una abstenció, demana als estats membres que apostin per aquest moviment i que el facin més partícip de les decisions sobre desenvolupament sostenible.

Amb aquest text, s’insta els estats membres de les Nacions Unides a “desenvolupar marcs legals específics per a l'economia social i solidària”, “fer visible la contribució de l'economia social i solidària en la compilació d'estadístiques nacionals”, “proporcionar incentius fiscals i de contractació pública”, “reconèixer l'economia social i solidària en els currículums educatius i en les iniciatives de capacitació i recerca” i “reforçar l'emprenedoria i el suport empresarial”. A més, s’encoratja “la participació dels actors de l'economia social i solidària en el procés de formulació de polítiques i la implementació de polítiques”.

També s’aposta per fomentar la participació del moviment en fòrums multilaterals i esdeveniments internacionals, com l’Any Internacional de les Cooperatives. També s’anima a les Nacions Unides a incorporar el moviment en les seves planificacions i programacions i a elaborar un informe sobre l’economia social i solidària i el desenvolupament sostenible.

Un dels aspectes destacats és que es demana que “les institucions financeres multilaterals, internacionals i regionals i els bancs de desenvolupament” donin suport a l’economia social i solidària

La resolució, titulada‘Promoció de l'ESS per al desenvolupament sostenible’, ha estat presentada conjuntament per Armènia, Canadà, Xile, República Dominicana, Guinea Equatorial, França, Mongòlia, Senegal, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya i Surinam.