Una jornada promou la intercooperació entre organitzacions de l’ESS mallorquines

Porreres, el poble amb més cooperatives de la Part Forana de Mallorca, va ser l’escenari de la jornada d'intercooperació i coneixement de les cooperatives mallorquines ‘Tot és possible mitjançant una cooperativa’, organitzada per la cooperativa de Consum Cultural Corda i Poal.

La trobada va servir per a analitzar amb rigorositat i amb plantejaments oberts i participatius com el model cooperatiu i d’economia social permet impulsar qualsevol activitat empresarial alhora que “potencia a les persones perquè es facin responsables del seu propi futur econòmic i social, creant un impacte positiu en les seves comunitats”, com afirma el soci de Corda i Poal, Enric Pozo.

Es van treballar temes com la cooperació, el consum sostenible, la cultura, el producte local, les energies verdes o les finances ètiques amb l’objectiu de mostrar el treball que realitza cada organització i marcar possibles línies d'intercooperació.

Es van organitzar diverses taules, on es va donar a conèixer el mitjà de comunicació digital Totpla, que és el primer mitjà digital amb informació dels 14 pobles del Pla de Mallorca, gestionat per la microcooperativa Via Forana; l'escoleta d'infants Sa Sitra de Porreres, que ofereix educació de 0 a 3 anys; i la microcoopertaiva de Cultura Suscultura de Palma, que organitza esdeveniments culturals, música en viu, edicions de llibres i CDs.

També es va posar en valor la importància d’unir esforços en reptes com l'accés a serveis, la producció de béns o la defensa d'un territori més sostenible. Així, es va donar a conèixer la cooperativa Agrícola de Porreres, el supermercat Terranostra, Som Energia i Som Serveis Energètics (Palma).

A la segona part, van aprofundir en dues cooperatives de treball: la porrerenca Art i Sons, que coordina l’escola municipal de Porreres i d’altres localitats de Mallorca, i Arç Cooperativa, que és una corredoria d'assegurances especialitzada en el sector de l'economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables.

Finalment, a la darrera mesa, es van analitzar les finances ètiques a partir de dues cooperatives: Coop57, que treballa el finançament de projectes d'economia social i solidària a través de la intermediació financera; FIARE, un banc lliure, independent i cooperatiu que treballa per l'interès col·lectiu, i Caixa Colonya de Pollença, que prioritzen els valors de l'estalvi ètic i l'ajuda social.