La possible opa del BBVA al Sabadell reafirma la banca ètica com una alternativa al monopoli

Són múltiples les entitats bancàries que s’estan preparant per assumir part de la clientela de Banc Sabadell si l’opa del BBVA acaba prosperant. Davant aquest intent de fusió, les finances ètiques han denunciat els impactes d’un monopoli bancari. Segons el Coordinador de l'Observatori de les Finances Ètiques de FETS, Sergi Salavert, “són entitats que ja tenen impactes negatius per les seves inversions i la seva activitat i si a sobre són un grup tan multinacional i amb tantes inversions en joc, es multiplica aquest impacte negatiu”.

“El que acabarà passant amb aquest tipus d'operacions és que es tancaran més oficines, s'allunyaran molt més els clients de les oficines i de les persones i si ja hi havia problemes d'accessibilitat financera i d'inclusió financera, això ho elevarà encara més”, denuncia Salavert.

Una fusió és precisament el contrari del mercat trossejat que proposen des de la banca ètica. Segons Salavert, “si fa una mala praxis una entitat com ella, l’impacte és molt més gran per molta més part de la societat; quan si està tot molt més repartit o ha fet una mala praxis, l’impacte és molt menor”.

Com a alternativa a aquests monopolis i a la banca convencional que s’està preparant per treure’n benefici, des de FETS posen en valor la proximitat de la banca ètica: “Estar en una entitat de finances ètiques o alternativa de proximitat i d'una mida més reduïda permet que les decisions no quedin tan allunyades del territori”.

“Si per culpa de tot aquest procés, la clientela s’ha indignat una mica, que pensin que hi ha unes entitats de finances ètiques que tenen la idea que no es duguin a terme aquest tipus d’operacions, que no operen als sistemes borsàtils tradicionals i per tant no es poden comprar i sobretot perquè la majoria som entitats cooperatives on cada persona té un vot”, assenyala Salavert.