Deu propostes per a una energia pública i sostenible: l’Amep i la Xse presenta un decàleg dirigit al Govern de Catalunya

L’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (Amep) i la Xarxa per la sobirania energètica (Xse) han presentat aquest mes de novembre un “Decàleg de propostes per a una energia pública i sostenible a Catalunya”. L’objectiu del document és situar l’energia entre una de les prioritats de la present legislatura del govern de la Generalitat de Catalunya.

Transició energètica a través de l’autoconsum col·lectiu, la titularitat pública de la distribució de la xarxa elèctrica o la importància de la participació són algunes de les idees claus entre les propostes exposades per Patrícia Reche, presidenta de l’Amep i Tinenta d'alcaldia de Transició Ecològica de l’Ajuntament de Terrassa, i Irene González, membre de la Xse. Les entitats impulsores posen èmfasi en la importància d’anar més enllà de la simple reducció de les emissions de CO2.

“Les polítiques públiques vinculades a la transició energètica ens han de conduir a un nou model energètic sostenible, descentralitzat, participatiu i socialment just”, argumenten les entitats. D’entre les mesures també destaquen diverses reformes legislatives per avançar cap a una distribució justa.

L’impuls legislatiu

Des de la Xse, González ha destacat la importància de la tramitació definitiva de la Llei de Transició Energètica, de la qual es va arribar a fer l’avantprojecte de llei. “Necessitem energia governada per l’administració pública i al servei de la societat, per garantir que realment respongui a les necessitats col·lectives”, ha emfatitzat. Consell Assessor per la Transició Energètica i la Taula de Participació per la Transició Energètica, dos mecanismes que hi estaven previstos.

El decàleg també reclama una “reforma urgent de la normativa” amb relació a la titularitat, propietat i gestió de la xarxa per part de l’Estat per treballar en pro de la capacitat de les administracions de poder planificar a favor de la ciutadania, millorar les inversions i el manteniment, reduir les habituals incidències.

Irene González, membre de la Xse, ha destacat la importància de la participació, entesa com a estructures que “han de tenir un caràcter permanent, clar i accessible per a tots els sectors de la societat”. En aquest sentit, ha assenyalat que no han de ser accions puntuals “on només és recullen opinions, sinó llocs on es prenguin decisions reals i on totes les parts assumeixin compromisos”.

Un dels punts més debatuts és l’autoconsum col·lectiu. En aquesta línia, l’Amep i la Xse proposen modificar alguns aspectes del Reial Decret 244/2019. La presidenta de l’Amep ha assenyalat que el decret és una peça fonamental per al desenvolupament de les comunitats energètiques locals. “Cal ampliar la distància per compartir energia, actualment fixada en 2km, i permetre més potència per a la compensació d’excedents, actualment limitada a 100kW”, ha afegit. A més, Reche considera que la Generalitat “ha de fer seves les al·legacions que desenes de municipis catalans van presentar per desencallar la problemàtica amb els autoconsums compartits”.