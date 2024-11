La Universitat d’Estiu del Cooperativisme s’emmarcarà en l’Any Internacional de les Cooperatives

La Universitat d’Estiu del Cooperativisme (UESCOOP) torna els dies 2, 3 i 4 de juliol de 2025 amb la seva tercera edició. Aquest espai de treball, promogut per la Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat), coincidirà amb el Dia Internacional de les Cooperatives, que enguany és el dia 5 de juliol, i s’emmarcarà en l’Any Internacional de les Cooperatives declarat per les Nacions Unides.

La Universitat d’Estiu del Cooperativisme (UESCOOP) és un espai de treball obert a tots els agents transformadors del cooperativisme: el món acadèmic i professional, l’administració pública i les entitats i empreses del moviment cooperatiu. Amb aquesta edició, CoopCat vol “continuar afrontant els reptes de la transició ambiental, econòmica i social, i proposant solucions des del cooperativisme i amb una mirada cap al futur”.

La ubicació i el programa de la tercera edició encara no s’han fet públics. El pròxim 1 de desembre s’obrirà la convocatòria perquè es puguin presentar propostes de continguts a treballar.

L’anterior edició, la segona, es va integrar dins del Congrés del Cooperativisme, celebrat en el marc del 125è aniversari del cooperativisme català. Amb un format híbrid, es va fomentar la participació de l’alumnat al congrés. Amb la represa del format de la primera edició, des de CoopCat volen tornar “a obrir espais de debat, diàleg i reflexió per construir camins i compartir experiències, on es treballaran línies, propostes i accions amb tots els actors implicats”.