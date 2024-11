Un estudi del Comitè Econòmic i Social de la UE aposta per l’habitatge cooperatiu i l’ús d’edificis buits

Un estudi encarregat pel Comitè Econòmic i Social Europeu (EESC, per les seves sigles en anglès) aposta per l’habitatge cooperatiu i sense ànim de lucre, així com utilitzar edificis disponibles per resoldre la crisi de l’habitatge. Elaborat pels experts del Centre d'Investigació Econòmica i Social, l’informe explora solucions polítiques per abordar la manca d’habitatge assequible, un problema que afecta “no només els més vulnerables, sinó també els que guanyen massa per optar a un habitatge social, però massa poc per permetre's un allotjament de mercat privat còmodament”, diuen. De fet, Séamus Boland, president del Grup d'Organitzacions de la Societat Civil del EESC ha avisat de l’augment de pobresa per la pujada del preu de l’habitatge.

"La provisió d'habitatges assequibles i sostenibles és fonamental per a l’erradicació de la pobresa", va dir dijous en una conferència a Brussel·les sobre la crisi de l’habitatge i on es va presentar l’informe.

A la UE el 2023, els costos de l'habitatge van superar el 40% de la renda disponible per al 10,6% de les llars urbanes i el 7% de les llars rurals, segons l’Eurostat. En una enquesta de l'Eurobaròmetre del juliol de 2024, els ciutadans europeus van destacar l'augment dels preus i el cost de la vida (42%) i la situació econòmica (41%) com els principals problemes que els van motivar a anar a votar.

Davant d’aquesta preocupació social, l’estudi planteja una sèrie de propostes polítiques d’habitatge per a les institucions europees. Com a solucions a mitjà termini, proposen donar “suport als models d'habitatge innovadors, com ara l'habitatge i les cooperatives sense ànim de lucre i amb ànim de lucre limitat, ja que han demostrat ser efectius per abordar els reptes locals d'assequibilitat”.

D’altra banda, demanen una directiva europea sobre habitatge per “harmonitzar els esforços dels estats membre” i “facilitar finançament a llarg termini”. També suggereixen crear una plataforma digital per accelerar el tràmit de llicències d’obres.

Utilitzar pisos buits

Ara bé, a llarg termini els experts avisen que les institucions no s’han de centrar només en la construcció de nous habitatges, sinó també recórrer als edificis disponibles “no utilitzats” per a l'habitatge. A més veuen “vital” redefinir el concepte d’habitatge “social” i considerar-lo “societari”, ja que serveix a una part àmplia de la població més enllà dels més vulnerables.

Per ara, el nou comissari d’Energia i Habitatge, Dan Jorgesen, ha posat el focus sobretot en la construcció de nous pisos, si bé s’obre a estudiar altres mesures que, per exemple, abordin el problema dels lloguers de temporada.