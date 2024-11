Comença la Conferència Global de l’Aliança Cooperativa Internacional

Avui ha començat la Conferència Global de l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) a Nova Delhi (Índia). En l’esdeveniment, les cooperatives de tot el món han llançat oficialment l’Any Internacional de les Cooperatives de les Nacions Unides 2025. També, s’ha estrenat la pàgina web ‘Celebrant l'Any Internacional de Cooperatives’ per impulsar la creació d’un futur col·lectiu.

La conferència ha començat amb la intervenció del primer ministre indi, Narendra Modi, i ha reunit a més de 3.000 cooperativistes de més de 100 països a l’espai Bharat Mandapam, a Nova Delhi. L’acte es pot seguir en línia al canal oficial de YouTube ‘International Cooperative Alliance’. A més, la pàgina web es pot llegir en diversos idiomes: anglès, àrab, xinès, alemany, francès, hindi, italià, japonès, coreà, portuguès, rus, castellà, suahili i urdú.



La jornada s’ha emmarcat sota el lema ‘Les cooperatives construeixen prosperitat per a totes les persones’, per tal de promoure les cooperatives com a institucions centrades en les persones i també per inspirar la cooperació mundial. Els quatre temes clau de la conferència són: les polítiques facilitadores i ecosistemes empresarials per al desenvolupament de cooperatives, la reafirmació de la identitat cooperativa, el lideratge amb propòsit i un futur just, equitatiu i resilient.



El moviment de la declaració de l’Any Internacional de les Cooperatives neix arran de l’informe del secretari General de lONU, tal com vam explicar a Jornal.cat, perquè reconeix que les cooperatives tenen un historial de promoció del desenvolupament econòmic i social de les persones.