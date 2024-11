Fiare Banca Ètica i Caixa d’Enginyers destinen 6 milions al primer cohabitatge cooperatiu per a gent gran de Sant Feliu de Guíxols

Fiare Banca Ètica i Caixa d'Enginyers han tancat un acord per impulsar les obres de rehabilitació de l'antic hotel Jecsalis de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), per convertir-lo en el primer cohabitatge cooperatiu per a gent gran de Catalunya. El projecte Walden XXI aconsegueix així un important impuls amb la formalització davant de notari d'un cofinançament de 6 milions d'euros. La previsió és que els treballs per rehabilitar l'espai i fer-hi 31 habitatges cooperatius acabin el 2026. Els habitatges estan pensats per a persones de 55 a 70 anys que busquen "una convivència autogestionada, sostenible i no especulativa". Els espais comuns inclouen sales polivalents, cuina i menjador, biblioteca, bugaderia, jardí interior i tallers.

El projecte el promou la cooperativa Sostre Cívic i aposta per un model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Aquest sistema és una alternativa sostenible i accessible al model immobiliari tradicional i promou la solidaritat i la gestió comunitària.

Les obres de rehabilitació van començar a mitjans de juliol i està previst que finalitzin el 2026, de manera que les primeres sòcies hi podran viure a partir de la tardor d'aquell any.

Fiare Banca Ètica, una entitat cooperativa compromesa amb els valors de l’economia social i solidària i Caixa Enginyers, una entitat cooperativa de serveis financers i asseguradors, han decidit col·laborar en el finançament d’aquest projecte reforçant-ne la viabilitat econòmica i "posant de manifest la importància de les aliances entre institucions que comparteixen una visió comuna sobre el dret a l’habitatge i la qualitat de vida de les persones grans". Aquest cofinançament també ha estat possible gràcies a un aval de 300.000 euros de la Fundació Seira, que "treballa per enfortir l’accés al finançament de projectes cooperatius".

Fiare Banca Ètica ja té una llarga trajectòria finançant projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. El seu suport ha estat clau per impulsar projectes pioners per al model com La Balma o Cirerers, a Barcelona, o Cal Carner (Castellar del Vallès, Vallès Occidental). Per Caixa Enginyers, tot i ser el primer projecte d’aquestes característiques que financen, es tracta d’una iniciativa totalment alineada amb el model cooperatiu de l’entitat i amb la seva voluntat de generar benefici social compartit a través de les finances.

"Aquest suport es reforça amb l’aposta de la banca ètica i cooperativa, amb entitats com Fiare Banca Ètica i Caixa Enginyers, que prioritzen projectes deslligats de l’especulació immobiliària i alineats amb els valors de l’economia social i solidària", asseguren en un comunicat.

Des de Sostre Cívic detallen que aquest acord de finançament s’inscriu en un context més ampli de promoció de l’habitatge cooperatiu, impulsat pel compromís creixent per part de la banca pública i les finances ètiques. Recentment, Sostre Cívic ha anunciat l’obtenció d’un crèdit de 31 milions d’euros del Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB), un fet que "representa un suport transnacional sense precedents al model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya".

Sostre Cívic és la cooperativa d’habitatges més gran de Catalunya. Amb més de 1600 socis promou un model alternatiu d’accés al dret a l’habitatge: l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Situat entre la compra i el lloguer, la cooperativa és la propietària dels immobles i els socis gaudeixen d’un dret d’ús indefinit a preu de cost i, per tant, assequible. Això garanteix estabilitat als residents i evita l’especulació immobiliària. Actualment, Sostre Cívic gestiona 550 habitatges a Catalunya, dels quals 190 estan habitats i 350 en desenvolupament.

Entre els seus projectes, Sostre Cívic gestiona tres projectes cooperatius específics per a gent gran, que contemplen serveis associats a la cura de la vellesa basats en l’autogestió de les mateixes usuàries: Can70, que es construirà durant 2025-26 sobre un solar municipal a Barcelona; Solterra, que rehabilitarà un antic hotel a Sant Hilari Sacalm durant 2026-27; i el Walden XXI.

La cooperativa ha estat reconeguda recentment amb el premi plata als Premis World Habitat de l’ONU, destacant el seu impacte en la transformació del mercat immobiliari i la promoció de convivència comunitària.