La conciliació laboral i familiar amb la il·lustradora Peixesapo

Des de Jornal.cat us oferim una col·laboració de vinyetes amb la il·lustradora Peixesapo, que visualitza situacions reals de la societat des de l’humor i el caràcter crític.



Peixesapo explica que comença a fer vinyetes quan sent la necessitat de compartir les mil i una anècdotes absurdes, divertides o injustes amb les quals topa en la seva rutina, ja sigui a classe, al carrer, a la feina, a la consulta del metge... Totes les vinyetes estan inspirades en situacions reals que després adapta en format il·lustració. Confessa que dibuixar-les li fa riure sobre la situació que ha viscut o observat i que li serveix per alliberar emocions.