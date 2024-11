Un 17,5% de les cooperatives valencianes s’han vist afectades per la DANA

Segons Valestat, el Portal Estadístic de l’Economia Social Valenciana, són 478 les cooperatives que es troben en municipis afectats per la gestió de la DANA. Equivalen a un 17,5% de la província de València i a un 17,5% del País Valencià. D’aquestes, hi ha 10.000 persones treballadores afectades i 65.000 usuàries. Tot això sense tenir en compte l’afectació a la Cooperativa Consum, que té setanta establiments afectats.

D’acord amb les dades recollides, el sector més afectat és el de serveis (67,15%), seguit del d’indústria (24,69%). Als municipis afectats, hi ha 64,44% de cooperatives de treball associat i un 19,67% d’agroalimentàries.

Els municipis on més cooperatives s’han vist afectades són Alzira, Sueca i Torrent. De totes maneres, dins d’un municipi les casuístiques han estat molt desiguals, en funció de si han quedat inundades.

Els danys soferts són múltiples i sovint, molt costosos. Han quedat afectades diverses oficines de caixes rurals o cooperatives de crèdit, instal·lacions de cooperatives elèctriques, camions de cooperatives de transportistes, supermercats i 25.000 hectàrees de cultiu, especialment de cítrics, kaki i arròs. També s’han vist afectats centres educatius de cooperatives d’ensenyament i múltiples locals de cooperatives de treball associat: bars, despatxos, tallers, etc.

Els danys reals no es podran calcular fins al cap d’un temps, un cop s’hagin analitzat els efectes d’aspectes com el cultiu. Davant aquest context, el cooperativisme valencià s’ha mobilitzat per tal d’oferir la seva experta a les cooperatives afectades.

A més, des de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Concoval), s’ha sol·licitat al Ministeri de Treball i Economia Social, en una reunió amb la vicepresidenta Yolanda Díaz, que es revisin les condicions per a la tramitació d'Expedients de Regulació Temporal D'ocupació (ERTO) de força major amb causa en la DANA quan afectin persones sòcies treballadores o de treball.