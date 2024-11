À Punt emet una sèrie que mostra la riquesa de les cooperatives de treball valencianes

La Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA) ha impulsat ‘Som Coop’, una sèrie documental produïda per la cooperativa valenciana Barret que compta amb la participació d'À Punt i amb finançament de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació; a més del patrocini de Caixa Popular. El primer episodi, ‘Adhesió voluntària i oberta’, ja s’ha emès i està disponible al web d’À Punt.

El dia a dia de l’economia social i solidària, a través de divuit cooperatives de treball associat: aquesta és la premissa de la sèrie. D’acord amb el president de FEVECTA, Ramón Rodríguez, “l'objectiu d'esta iniciativa és promoure una imatge positiva del cooperativisme de treball”. Rodada en set capítols, la sèrie mostra les històries de les cooperatives, cadascuna amb una història i una missió úniques: des del treball social fins a la instal·lació fotovoltaica, passant per l'educació en tots els nivells, la neteja o l'adaptació de vehicles per a Protecció Civil, taxis o policia.

“Volem donar-lo a conéixer a la societat valenciana com a actor econòmic capaç de transformar les coses per a millorar-les, portador d'una cultura empresarial que li habilita per a enfrontar els reptes actuals de la nostra societat d'una manera més sostenible i eficient, perquè no sols perseguim ser competitius, sinó ser-ho en positiu: de manera que el benefici obtingut siga col·lectiu".

L’enfocament dels documentals tracta també de fer una relació directa amb problemàtiques d’actualitat, com la cerca d’ocupació estable i la precarietat laboral, la crisi climàtica, la pobresa energètica. També parla de valors essencials de les cooperatives, com la democràcia econòmica i la horitzontalitat.

La producció s’ha rodat al llarg d’un any i els protagonistes de les trames són les sòcies i socis de les cooperatives. Dani Fabra, director de la producció i membre de la cooperativa Barret, remarca que la sèrie representa per a ells “una oportunitat per a mostrar la diversitat i l'impacte del model cooperatiu en la nostra comunitat”. “Hem optat per una narrativa centrada en les històries personals perquè creiem que és la millor manera de parlar de qüestions socials des d'una perspectiva pròxima i emocional", afegeix.

Segons Fabra, el projecte posa en valor “l'arrelament en el territori i la cura per l'entorn, subratllant la rellevància de models econòmics compromesos amb la comunitat, com el cooperativisme de treball,que han demostrat ser essencials en fets recents, com la pandèmia o com estem vivint ara mateix amb la crisi provocada per la DANA”.