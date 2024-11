La cooperativa Idària tanca un acord amb el bàsquet femení de l’UniGirona per cuidar la salut mental del jovent

Esport i cooperativisme uneixen forces en l’acord de col·laboració entre UniGirona (equip de bàsquet femení que juga en la primera categoria estatal) i la cooperativa gironina Idària, d’inserció laboral i social i el nucli Gironès-La Selva del programa Ocell de Foc, que compta amb la col·laboració de joventut del Gironès i de la Oficina Jove de la Selva. L’objectiu de l’acord és visibilitzar la importància de la salut mental en els joves.

“Es tracta d’una campanya comunicativa dirigida a joves i conduïda per Idària amb el suport de Joventut del Gironès i la Oficina Jove de la Selva; tot plegat des del nucli Gironès - la Selva de l’Ocell de Foc”, explica Karim Sabni, director de la cooperativa. Sabni explica que l’UniGirona hi participa arrel d’una col·laboració anual entre el club i la cooperativa amb què treballen la inserció laboral de joves a l’UniGirona i també la salut mental a l’esport.

“Les dades ens obliguen a actuar”, remarca Sabni. Des de la pandèmia, les urgències per problemes de salut mental en joves han augmentat un 165%, i el suïcidi ja és la principal causa de mort no natural en aquest col·lectiu. El 50% dels trastorns de salut mental apareixen abans dels 14 anys, però un 57% dels joves no demanen ajuda per por de l’estigma.

Els objectius concrets de ‘Cap Caos al Cap’ són donar veu a les joves i sensibilitzer-les, així com formacions dirigides o activitats com un torneig de futbol que es fa conjuntament amb l’Ajuntament de Celrà. Un altre dels aspectes clau és el de donar eines i instruments als entrenadors de les bases de l’UniGirona perquè puguin detectar situacions de malestar emocional i acompanyar les derivacions a professionals de la salut mental.

“Parlem d’un club que té una base brutal, i hi pot haver molta pressió pel rendiment, per les ganes de tenir èxit dels joves… això cal treballar-ho molt perquè no acabi en situacions d’angoixa i de patiment mental que puguin derivar fins i tot en que deixin la pràctica esportiva”, afegeix Sabni. “L’objectiu de l’esport”, remarca, “ha de ser sempre el benestar emocional i si crea el contrari, cal saber com i on derivar”.