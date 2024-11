La ‘Biblioteca de les coses’ rep el premi a millor iniciativa mediambiental urbana de Tarragona

La ‘Biblioteca de les coses’ és un espai cedit per l'Ajuntament de Tarragona que està ubicat al barri de Sant Salvador de Tarragona (Tarragonès) i que promou el préstec d’objectes i la programació d’activitats, fomentant l’economia circular i la reducció de residus. El projecte impulsat per la cooperativa El Far Cooperatiu ha rebut un premi de 10.000 euros de la Diputació de Tarragona, que reconeix l’esforç que s’ha realitzat per un desenvolupament sostenible i respectuós amb el medi ambient.



La coordinadora de la ‘Biblioteca de les coses’, Amanda Pérez, explica en declaracions a Jornal.cat que “el projecte neix de la inspiració en la biblioteca de les coses de Sant Martí de Barcelona perquè ens enamora, i pensem com portar aquesta proposta a Tarragona”. Continua assenyalant que “la iniciativa té un doble propòsit. Per una banda, vol divulgar i promoure el consum conscient i contribuir a la reducció de residus. D’altra banda, vol dinamitzar la comunitat”. Així ho vam explicar des de Jornal.cat a la cobertura de la inauguració de la Biblioteca de les Coses.



Per aconseguir els objectius, es duen a terme activitats compartides, feines voluntàries i diversos tallers pel veïnat, com per exemple, tallers d’autoreparació o de costura. En aquesta línia, la coordinadora afirma que “totes les activitats són lliures i obertes a tothom. Però sí que intentem incentivar que la gent es faci sòcies amb cinc euros l’any”.



Pérez apunta que un dels grans reptes de la iniciativa és “trencar amb la idea que l'única manera de satisfer les necessitats és comprant. Cal integrar altres alternatives. Per exemple, demanar el que necessites a algú que saps que ho té, acudir a grups d’intercanvi, etc.”. Afegeix que l’equip del far cooperatiu està “content perquè el veïnat participa en la captació d’objectes, és a dir, ofereix els objectes que no fan servir al catàleg de la biblioteca”.

Pel que fa al funcionament de la biblioteca, la coordinadora explica que si una persona té un instrument a casa que no fa servir de manera habitual i pensa que pot interessar al catàleg de la biblioteca, es pot posar en contacte i enviar una imatge de la peça, i seguidament es valorarà si és apte per afegir al repertori. A vegades, ja hi ha objectes que ja estan disponibles o que la seva utilitat com “telèfons fixos” no calen. En aquesta línia, Pérez afirma que “aquest any hem aconseguit digitalitzar el catàleg i la reserva digital és senzilla”.



L’equip del far cooperatiu aposta perquè el projecte funcioni: “cada treballadora té unes hores dedicades a la Biblioteca de les Coses. També, tenim una persona contractada que fa unes hores al mes i es dedica a obrir l’espai, gestionar el catàleg i atendre les persones”. A més, Pérez comparteix que “l'equip està alegre del reconeixement a la tasca que s’ha fet i la dotació econòmica ajuda a fer sostenible el projecte”.