Neix la Sectorial de Cultura de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

S’ha celebrat l’assemblea constituent de CulturaCoop, la Sectorial de Cultura de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Les 27 cooperatives federades que hi han assistit han aprovat el naixement d’aquest espai de treball comú i han defensat “un espai de trobada i reconeixement mutu, un espai de cultura transformadora, de creació de relat conjunt, d’articulació sociopolítica i econòmica”.

La copresidenta de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Laia Bonastra Argüello, ha valorat molt positivament la creació de la Sectorial de Cultura: “Fins a dia d’avui la Federació només ha tingut una sectorial, la de iniciativa social; per tant, el naixement de la Sectorial de Cultura és un gran pas endavant per nosaltres”.

Una celebració compartida pel director de la federació, Guillem Pedrix, que ha destacat que “la creació de la Sectorial de Cultura ens posa el repte d’incorporar la mirada de les cooperatives de cultura de manera transversal en tota l’activitat de l’organització”.

Des de CulturaCoop, han reivindicat la cultura “com un mur on poder dibuixar tots els imaginaris alliberadors possibles”, però també com “un lloc de treball digne, de progrés econòmic i social, d’oportunitats per a construir projectes d’autoocupació col·lectiva que retornin a les nostres comarques, pobles i barris”. Una cultura que “transformi des del cooperativisme de treball i en el marc de l’economia social i solidària”.

Aquest espai de treball ha sigut reivindicat per les mateixes cooperatives de l’àmbit de la cultura, que fa sis anys que estan treballant per generar relat, calcular impactes, treballar aliances i impulsar nous espais entorn al cooperativisme cultural. Això ha permès ampliar el nombre de cooperatives culturals del món del llibre, l'audiovisual, el teatre, el cinema, la música o la comunicació cultural.

Així ho ha recalcat Ciutat Invisible, que ha subratllat que aquesta sectorial formalitza tota la feina feta de forma conjunta per qüestionar “una indústria cultural al servei de la ciutat turística-immobiliària, basada en grans esdeveniments i en precaritzar-mercantilitzar el treball cultural” i per situar en contraposició “una altra economia de la cultura a partir de la cultura cooperativa, associativa i comunitària”.

A l’assemblea, s’han aprovat els sectors d’activitats de les cooperatives que integren la Sectorial de Cultura, la nova imatge gràfica i també han estat escollides les cooperatives membres de la comissió de gestió durant un període de dos anys. La comissió estarà formada per Bit Lab Cultura SCCL, Clack Audiovisual SCCL, La Ciutat Invisible SCCL, El Refugi llibreria crítica, Quepo SCCL, La Sembra – agència de comunicació social SCCL i Quesoni SCCL.