La cooperativa Tandem Social trasllada a Catalunya un programa d’emprenedoria feminista nascut a Galícia

La cooperativa Tandem Social inaugura el Hub Olympe Emprende, un programa que promou un acompanyament feminista incorporant els aprenentatges de programes impulsats a Galícia i Extremadura. El projecte parteix de la idea que “emprendre des del punt de vista d'una dona no és el mateix que emprendre si ets un home” i facilita que les dones s’atreveixin a impulsar una cooperativa i que els homes incorporin des d’un inici la perspectiva feminista en el seu negoci.

El Hub Olympe Emprende neix de l'evolució de les tres edicions del programa Olympe Emprende (2021-2023), a partir de les quals es van crear 11 cooperatives i es van acompanyar a més de 60 participants. Aquest programa, impulsat conjuntament per Genera+ S.Coop.And, Asociación Creacciona Innovación y Emprendimiento Social, Abeluria S.Coop. Galega i Tandem Social, té l'objectiu d’ “impulsar i consolidar projectes liderats per dones”.

La coordinadora de la iniciativa i sòcia de Tandem Social, Andrea Balletbó, ha afirmat en declaracions a Jornal.cat que el programa que ara porten a Catalunya és una evolució dels programes impulsats a les altres dues comunitats autònomes. “Quan vam fer la primera edició, molt modestament vam començar fent allò que crèiem que tenia sentit fer i que més encaixava amb les necessitats de les participants: intentar compatibilitzar molt bé els espais dedicats a l'emprenedoria amb els espais dedicats a la conciliació, per una banda, i també crear espais de suport mutu perquè les dones entre si poguessin compartir des de bones pràctiques inquietuds, pors...”, recorda.

Ara, el Hub vol anar més enllà: “és molt més complex i molt més complet i elaborat des de l'escolta activa i l'empatia al llarg de les tres edicions inicials”. “Nosaltres dissenyem una cosa, la comencem a implementar, però després estem atentes al feedback, estem atentes a si això encaixa o no encaixa amb les necessitats”, afegeix.

Una de les impulsores del programa, Ana Olveira, és l'autora de l'estudi sobre ‘El modelo cooperativo como organización que favorece la participación de las mujeres en la gestión empresarial y en el emprendimiento’. La seva investigació s'alinea amb la mirada del Hub Olympe Emprende, que “busca crear un ecosistema de suport per a dones emprenedores en sectors molt diversos, tot promovent valors com la col·laboració i la corresponsabilitat”. Aquesta tesi també desenvolupa com el govern i la gestió de l'empresa cooperativa es pot guiar per prioritats que van més enllà del benefici privat i aplicar perspectiva feminista.