La cooperativa Deltacoop celebra 25 anys de gestió de serveis d’atenció a la infància

La cooperativa Deltacoop celebra 25 anys de serveis en l’atenció precoç a la infància i a les famílies, amb gairebé 40 treballadores i havent atès més de 10.000 infants entre els quatre centres i els diversos projectes que coordinen al Baix Llobregat. La directora i portaveu de la cooperativa, Gemma Garcia, ha afirmat en declaracions a Jornal.cat que “la possibilitat de créixer i la possibilitat de mantenir-se en els anys posteriors ha estat gràcies la fórmula en la que nosaltres ens sentim còmodes, que és el fet que som una cooperativa”.

Deltacoop és una Cooperativa de Treball Associat d’Iniciativa Social i sense afany de lucre amb 25 anys de trajectòria en la gestió de serveis d’atenció a les persones. Entre els seus projectes més coneguts està la gestió de quatre Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) a la comarca del Baix Llobregat, que ofereix atenció als municipis de Viladecans, Gavà, Castelldefels i Begues, fruit d’una concentració pública amb el Departament de Drets Socials i Inclusió. El servei és de caràcter universal i gratuït, i treballen amb infants des de la concepció fins com a màxim als sis anys que presentin o estiguin en risc de patir algun trastorn o disharmonia amb el seu desenvolupament, sigui permanent o transitori, i també ofereixen acompanyament en la criança.

Des de la cooperativa també ofereixen serveis com LA SALETA, un Centre d’Atenció Especialitzat que atén infants amb pluridiscapacitat a l'escola bressol Municipal Ca n'Aimeric de Castelldefels; PROINFÀNCIA, un servei d'acompanyament terapèutic als infants i les seves famílies emmarcat dins del Programa Caixa Proinfància destinat a famílies en situació de vulnerabilitat social per lluitar contra la pobresa infantil; el Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) de Gavà, que pretén oferir un espai a les famílies per millorar-ne el benestar o TAMAIA, un Servei comunitari i preventiu a Castelldefels destinat a millorar la salut emocional de la població amb infants.

“És un projecte que s'ha anat consolidant, que està arrelat territori, que tenim una clara vocació social i que hem anat creixent amb fortalesa interna però també amb nous serveis que hem intentat generar per donar resposta a les necessitats de la societat, i la valoració que fem és molt positiva”, ha afirmat Garcia. La directora també ha afegit que “és una cooperativa molt inquieta però activa que sempre tenim ganes de fer coses i la gent que ens coneix i que ens identifica sap que intentem per exemple, estar present en tots aquells espais on creiem que es poden prendre decisions o com creiem que podem apartar la nostra visió”.

Precisament des d’aquesta actitud, Deltacoop segueixen plantejant-se nous reptes: “El que ens plantegem de futur és continuar, primer, fent més fort el projecte, generant ocupació de qualitat i continuar oferint o pensant serveis i productes que donin resposta a les necessitats de la nostra societat”. Unes necessitats canviants que, segons Garcia, encara no estan totes respostes per part de l’administració pública: “Hi ha determinats punts assistencials que potser no estan coberts i que nosaltres necessitem generar nous projectes i nous serveis per inicialment potser aconseguir un finançament que no sigui públic, però a la llarga que això es converteixi en un recurs que la pròpia administració pugui finançar”.