La Federació de Cooperatives Agràries alerta sobre els danys causats per la DANA a Catalunya

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) alerta que la DANA podria deixar pèrdues del 40% i el 30%, respectivament, a les collites de cítrics i olivera de les comarques del Baix Ebre i el Montsià. La caiguda de la collita podria arribar al 70% en punts concrets i es preveu que gairebé la totalitat dels fruits madurs patiran un descens de la qualitat a conseqüència de fongs per l’excés d’humitat.

Les pluges intenses de final d’octubre han provocat podridures i, en alguns casos, la caiguda de la fruita dels arbres amb danys que podrien oscil·lar entre el 30% i el 70%. A més, bona part dels camps de cítrics han resultat inundats i la forta humitat durant molts dies han provocat l’aparició de fongs que afecten la qualitat del fruit i que podria passar a considerar-se no comercialitzable. Els fruits més afectats són la clementina i determinades varietats de taronja.

En olivera, també s’ha produït una caiguda d’olives dels arbres a causa de les pluges intenses i les ventades. El correu es comença a veure afectat per la proliferació de fongs a causa de les hores de fulla banyada en aigua, les altes humitats relatives i les temperatures suaus –fins i tot elevades- per l’època de l’any.

El temporal també ha malmès conreus en altres punts del territori com a les comarques de Girona, on l’afectació s’ha produït principalment a la collita de poma.

D’altra banda, en arròs no es preveuen danys específics perquè la sega ja ha finalitzat i no hi ha inundacions als camps. En horta, de moment, l’afectació tampoc ha estat rellevant.