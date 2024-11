Som Energia, Som Connexió i Som Mobilitat reflexionen conjuntament sobre un model de consum no capitalista

Prop de 300 persones van assistir a l'acte organitzat per les cooperatives Som Energia, Som Connexió i Som Mobilitat per comentar les noves tendències de consum i promoure que sigui una acció més acurada, justa i democràtica. "En aquesta primera edició, vam voler aprofundir en la relació del consum amb la transició ecosocial i el paper del cooperativisme en aquest procés. Ens vam enfocar en tres eixos essencials: les cures, la diversitat i la conquesta de nous drets associats a les comunitats de consum", assenyalen des de l'organització.



Durant tres dies, l'[esc]hola es va convertir en un espai d'aprenentatge, diàleg i construcció conjunta, en el qual van participar prop de 300 persones, reflexionant sobre el paper del consum en la transició ecosocial i la rellevància del cooperativisme en aquest context.

Aquest esdeveniment pioner, organitzat per les cooperatives Som Energia, Som Connexió i Som Mobilitat, va plantejar una agenda carregada de tallers, ponències i activitats interactives que van abordar des dels eixos de les cures, la diversitat i la conquesta de nous drets per a les comunitats de consum. El lema que va guiar tota la programació va ser ‘El coneixement que transforma’.

Reflexió i compromís des del cooperativisme

La jornada inaugural del dissabte 9 de novembre va començar amb una taula de benvinguda a càrrec dels membres dels Consells Rectors de les cooperatives organitzadores: Silvia García, de Som Energia; Sandra Castañeda, de Som Connexió i Víctor Luna, de Som Mobilitat. Després de l'obertura, la primera ponència va reunir les investigadores Yayo Herrero i Maristella Svampa, en un col·loqui moderat per Margalida Ramis que va abordar un dels grans desafiaments del nostre temps: la transició ecosocial. Sota el tema ‘Com ha de ser una transició perquè sigui justa i no ens consumeixi?’, la ponència va explorar el paper crucial d'una transició que posi al centre a les persones i l'entorn.

Maristella Svampa va oferir una mirada crítica sobre la "policrisi" actual i va analitzar les complexes relacions i desigualtats entre el Nord i el Sud Global. "Actualment alguns actors / sectors estan fent (o venent) una transició que no és suficient, perquè no qüestiona els models actuals de consum, ni distribució de béns", va assenyalar.

Per la seva part, Yayo Herrero va caracteritzar la situació de crisi actual com una veritable "guerra contra la vida" i va complementar aquesta perspectiva amb una aproximació antropològica que, fins i tot des de la mitologia, va permetre comprendre millor les arrels de la nostra relació amb el consum i el planeta. Per a Herrero, l’anomenada transició ecosocial només s'entén si és "justa, social i tenint com a objectiu garantir les condicions de vida dignes per a totes les persones".

Ambdues expertes, en definitiva, van coincidir a l'hora de llançar un missatge clar: "cada aportació que fem, per petita que sigui, serà millor que no fer res", al considerar que simples gestos poden ser la "llavor d'un gran canvi" que permetin transformar la realitat i fer del futur un lloc millor.

Tallers i espais de reflexió per a una transició col·lectiva

El programa de l'[esc]hola va oferir un total de 15 tallers, dissenyats per explorar les diferents arestes de la transició ecosocial entorn als seus tres eixos. Aquestes sessions van permetre als assistents participar activament en debats, analitzar conflictes i descobrir solucions tant existents com innovadores. Els tallers es van realitzar en diferents punts de Terrassa, incloent l'Ateneu Candela, el Vapor de Prodis i el Centre Cívic ca n’Aurell, la qual cosa va facilitar que la ciutat sencera s'immersés en l'ambient participatiu i reflexiu de l'[esc]hola.

Al llarg dels tallers, els participants van poder endinsar-se en temes com el consum responsable, la justícia social i ambiental, i el fortaleciment de comunitats de consum empoderades. A més, activitats com un escape room sorpresa van afegir un toc lúdic i creatiu, afavorint que els assistents es connectessin a través d'una experiència immersiva.

Des de l'organització, han destacat la força de la intercooperació va ser fonamental per a l'èxit d'aquesta primera edició de l'[esc]hola. "La unió de forces entre cooperatives multiplica l'impacte i permet construir una comunitat activa i crítica entorn al consum responsable. Creiem que aquest tipus d'espais són claus per garantir la sostenibilitat i viabilitat dels nostres projectes a mig i llarg termini", remarquen.