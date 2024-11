L’economia social i solidària catalana viatja a Colòmbia per presentar els Ateneus Cooperatius

Les cooperatives catalanes Gedi i Frescoop han participat junt amb la Direcció General d’Economia Social i Solidària i les Cooperatives de la Generalitat de Catalunya en dos esdeveniments d’economia transformadora a Colòmbia. D’una banda, al Fòrum Social Mundial d'Economies Transformadores i, per altra, a Ecoovida, la Trobada Internacional d’Economies per a la Vida, organitzada per Unidad Solidaria del govern de Colòmbia en el marc de la Conferència de les Nacions Unides sobre Biodiversitat 2024 (COP16).

L’objectiu conjunt del viatge ha estat exposar experiències cooperatives de gestió de projectes i la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i concretament el Grup de Treball de Ruralitats.Gedi —cooperativa que treballa en l’acollida social de joves— i Frescoop –cooperativa de gestió de projectes alimentaris de la Catalunya central— expliquen en un comunicat que han tingut l'oportunitat d'exposar les experiències en la gestió de projectes sobre promoció de productes locals i ecològics a nivell alimentari i el treball amb joves des dels serveis d'acollida.

“La participació en aquests espais ens ha permès tornar amb la motxilla plena d'experiències i la coneixença de multitud de projectes interessants que, a nivell mundial, s'estan duent a terme en múltiples sectors des de l'economia social i solidària”, han expressat les cooperatives al mateix comunicat.

La trobada es dona en el marc de la Conferència de les Nacions Unides sobre Biodiversitat (COP16), que se celebra entre el 21 d’octubre i l’1 de novembre de 2024 a Cali. Tres dels temes clau en aquesta conferència són l’ús sostenible i la garantia de participació justa i equitativa dels beneficis derivats de l’utilització de recursos genètics, els drets de les comunitats indígenes i el seguiment del Marc Mundial Kunming-Montreal de la Diversitat Biològica. El govern actual colombià, liderat per Gustavo Petro amb Francia Márquez de vicepresidenta i anomenat del Pacto Histórico, és el primer govern d’esquerres de la història del país.