L’antic hotel Solterra de Sant Hilari es convertirà en pisos cooperatius per a gent gran

La comissió d'Urbanisme de Girona ha avalat el projecte per convertir l'antic hotel Solterra de Sant Hilari Sacalm (Selva) en habitatges cooperatius per a gent gran. El projecte, que impulsa la cooperativa Sostre Cívic, preveu construir-hi 45 apartaments amb diferents espais comuns. En total, la parcel·la (comptant-hi també el pati) suma 6.500 metres quadrats. Urbanisme ha aprovat una modificació del planejament de Sant Hilari que permetrà reconvertir l'antic hotel, en desús des de principis dels anys 80. La qualificació urbanística del complex, fins ara hotelera, s'ha canviat per una altra que preveu conservar l'edifici i adaptar-lo a usos residencials. El projecte d'habitatges sènior s'obre a persones de fins a 65 anys.

El projecte per reconvertir l'antic hotel Solterra en habitatges cooperatius per a gent gran s'impulsa des de la cooperativa d’habitatge Sostre Cívic, que recentment ha obtingut el major finançament europeu mai atorgat a una cooperativa. Es vol reformar el conjunt per construir-hi 45 apartaments (amb sala d'estar, cuina i una o dues habitacions) que es complementaran amb diferents espais comuns. El grup impulsor d'aquest projecte d'habitatge sènior va formalitzar la compra del Solterra a finals de gener del 2023.

L'antic hotel Solterra se situa entre la carretera de Vic i el passeig de la Font Vella, a l'est del nucli urbà. Es va construir el 1954 i va funcionar fins a principis dels anys 80, quan va caure en desús. El conjunt està format per diferents volums amb solucions constructives diverses, que es van aixecar per fases. A més, també té un jardí que ocupa 3.500 metres quadrats (dividit en diferents terrasses que donen accés als diversos volums de l'edifici principal).

L'any 2006 s'hi van començar obres de reforma, però van quedar a mig fer. "Tot i això, l'arquitectura de l'edifici és d'un notable interès i forma part del patrimoni històric de la població", destaca Urbanisme.

Ara, la comissió territorial d'Urbanisme de Girona ha avalat el projecte. Ha aprovat una modificació del planejament municipal de Sant Hilari, que canvia l'ús de l'edifici i d'hoteler es passa al d'habitatges cooperatius en cessió d'ús.

L'edificació actual es conservarà, mentre que una part que està col·lapsada se substituirà per una de nova. També s'autoritza a fer remuntes al voltant del pati central (que connectaran les diverses parts de l'edificació, milloraran l'accessibilitat i atorgaran més flexibilitat al projecte arquitectònic). La modificació també preveu l'obligació d'habilitar una plaça d'aparcament per cada dues unitats habitacionals -és a dir, apartaments- i possibilita que a la façana de l'edifici que dona al passeig de la Font Vella s'hi puguin instal·lar comerços a la línia del carrer.