Usnea RP, un col·lectiu agroecològic del Pallars Jussà, guanya el premi de la Fundació Emprius

La primera edició del concurs de la Fundació Emprius ha premiat Usnea RP, un projecte col·lectiu agroecològic ubicat a Sapeira, a la Vall de la Terreta (Pallars Jussà). Amb el títol ‘Fem cumó. Passat, present i futur del comunal a Sapeira i a la vall de la Terreta’, la investigació guardonada vol servir “com a exercici de memòria i justícia col·lectiva, però també com a estratègia per impulsar una transformació social en territoris rurals”.

La proposta premiada té com a objectius generar coneixement sobre el comunalisme històric i la seva herència al poble de Sapeira, amb especial èmfasi en la gestió comunal del bosc, contribuint al coneixement general d’aquesta temàtica. També vol analitzar les principals potencialitats i limitacions per a avançar cap a models realistes de recuperació dels béns i usos comunals a Sapeira, adaptables a altres territoris. Finalment, pretén generar interès i situar el comunalisme en el debat públic a Sapeira i la Vall de la Terreta, així com posteriorment fora d’aquest territori, amb la presentació dels resultats de la investigació a través de la projecció de la peça audiovisual que es realitzarà com a part del projecte.

Des d’Usnea RP, expliquen que “a causa d’agents externs, el poble es va deshabitar completament, els habitants de Sapeira als anys 60 van haver d’emigrar forçosament a la ciutat i van ser desposseïts de tots els béns comunals, tant el bosc com altres infraestructures que tenien, així com tots aquells usos i costums que els feien ser en part qui eren, i com organitzaven la seva vida”. Per això, consideren que “hi ha un punt de fer justícia, que és restaurar, com a mínim a nivell conceptual, aquests costums, aquests usos comunitaris i de fer la vida més vivible a través d’ajuntar-te amb les persones amb qui convius”.

Amb aquests premis, la Fundació Emprius vol contribuir a “difondre la cultura comunalista com a eina de construcció d’alternatives al model social actual”. A part del guanyador, en aquesta primera edició s’hi han presentat dotze propostes més. Aquest èxit de convocatoria ha comportat que la fundació ja hagi anunciat una segona edició per l’any que ve.