El II Fòrum Internacional de les Assegurances Ètiques dona visibilitat a les entitats del sector

L’observatori de les Finances Ètiques i el segell EthSi, un distintiu de qualitat ètica i solidària que valora el grau de transparència i bones pràctiques de les companyies asseguradores, ha organitzat la setmana passada el II Fòrum Internacional de les Assegurances Ètiques. L’esdeveniment ha tingut lloc al Social Hub de Barcelona, i ha apostat per crear un espai col·lectiu per compartir els casos de bones pràctiques en el sector assegurador ètic internacional i donar visibilitat a les entitats que ja aposten per aquest model.



El coordinador del segell Ethsi de l’associació FETS, Sergi Salabert, ha explicat en declaracions a Jornal.cat que “el fòrum volia ser un aparador per mostrar que hi ha uns valors i unes diferències a l'hora d'invertir i crear productes en el món de les assegurances”. L’esdeveniment ha constat d'un acte inaugural i tres taules de debat i reflexions. Salabert ha assenyalat que la sessió inaugural ha posat el focus “en què dintre del sistema de les finances no només hem de tenir en compte la part bancària o la part de gestor d'inversions, sinó també tot el món assegurador”. Seguidament, ha apuntat que la primera taula de debat sobre valors ètics ha emfatitzat “com una entitat local i una internacional europea treballen amb aquests valors i principis, i a més, com traslladen a la seva realitat territorial el món de les assegurances ètiques”. La segona taula ‘la inversió ètica orientada al món assegurador’ ha posat en relleu com s’han implementat inversions ètiques en l’esfera europea. I per acabar, s’ha reflexionat sobre ‘els reptes en la creació de productes asseguradors ètics’.



En aquest context, Salabert ha afirmat que les idees més importants que s’han compartit en l’esdeveniment han estat les següents: “existeixen pràctiques realment diferencials respecte al món assegurador ètic i el món assegurador convencional i que hi ha un món assegurador que vetlla per les persones”.

D’altra banda, el coordinador ha recalcat que les assegurances ètiques tenen “un gran repte de donar visibilitat aquest món”. Per aconseguir-ho, ha assenyalat que “el món assegurador sempre està parlant de catàstrofes i sinistres i, per tant, cal incorporar un element d’alegria, i també comunicar des de l’humor per arribar a un públic més ampli”.



L’acte s’ha adreçat tant a professionals de les assegurances com a totes les entitats i persones interessades en l’àmbit, i ha comptat amb una participació de mig centenar de persones. En aquest sentit, Salabert ha destacat que “el resultat de l’esdeveniment és positiu perquè s’han creat diàlegs interessants que han servit per donar a conèixer les assegurances ètiques. També, s’han establit sinergies i contactes entre els assistents que poden ser positives”.