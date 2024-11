La cooperativa Ecotxe i l’elèctrica U Energia intercooperen per fomentar la mobilitat elèctrica compartida a Mallorca

Les empreses mallorquines U Energia, (companyia elèctrica amb seu a Sóller), i la cooperativa palmesana Ecotxe han tancat un acord pel qual l’elèctrica ha posat a disposició d'Ecotxe un punt de càrrega al centre de Palma i hi cedeix gratuïtament una part de l'energia elèctrica. L’objectiu, expliquen, és “fomentar la mobilitat elèctrica compartida a l’illa”.

El model que segueix l’acord és el ‘carsharing’, l’anglicisme de “cotxe multiusuari”, una opció de mobilitat per a qui no pot o no vol tenir la propietat d’un vehicle particular. Els usuaris poden llogar per períodes curts de temps (des d’unes hores fins a uns dies) un vehicle que té un aparcament assignat; mitjançant un sistema de reserva prèvia. D’acord amb el comunicat de les empreses, “per cada vehicle de propietat compartida es substitueixen entre 10 i 15 vehicles particulars”. Per tant s’allibera espai públic per a altres usos.

El nou vehicle compartit se situa a la plaça Bisbe Berenguer de Palou de Palma, coneguda popularment com a Plaça dels Patins, en l’aparcament soterrani, i es va activar el mes de juliol. No és el primer que hi ha disponible a Palma: Ecotxe és una cooperativa de carsharing elèctric que lloga vehicles per hores entre els membres de la cooperativa (actualment, prop de 300 persones i organitzacions); i que actualment compta amb quatre vehicles elèctrics a Palma, disponibles cada dia les 24 hores, que es poden reservar a través d'una aplicació mòbil amb la que s'obre i tanca el vehicle.

“Amb aquest acord, des d’Ecotxe encetam un nou camí per avançar en el canvi de model de mobilitat de Mallorca. Feim pujar un nou actor en la mobilitat elèctrica compartida amb qui esperam compartir nous projectes en un futur pròxim”, apunten des de la cooperativa. Entre els avantatges del projecte, el comunicat conjunt destaca també que fa “un ús més eficient dels recursos naturals” i contribueix a la transició energètica cap a les energies renovables.

U Energia és una comercialitzadora elèctrica, sorgida a partir de la històrica Elèctrica Sollerense, i que per tant compta amb 130 anys d’història. Una de les darreres vies de creixement de la companyia és justament la mobilitat elèctrica, ja que han desenvolupat punts de càrrega per a cotxes elèctrics. Els punts d’U Energia es reparteixen per l’illa, amb terminals de càrrega a Sòller, Fornalutx i Artà a més de Palma. A més, també n’hi ha un al centre de Barcelona.

Les Illes Balears són un dels territoris de l'estat espanyol amb més proporció de vehicles per habitants de tot el món, tal com explicava IB3 fa pocs mesos amb dades d’IBESTAT. Entitats com la Plataforma pel Transport Públic de les Illes Balears denuncien la situació: “L'aposta per la mobilitat sostenible i el canvi necessari en el model de mobilitat ha de convertir-se en una prioritat de les polítiques públiques”, apuntaven en un comunicat. Entre altres demandes, la Plataforma demana un augment de la inversió i despesa pública per a millorar la infraestructura i el servei del transport públic; així com un augment de freqüències, la creació de noves línies, la renovació de la flota d'autobusos. El comunicat d’Ecotxe i U Energia destaca justament que el carsharing i projectes com aquest serveix de complement al transport públic.