Terrasa Cooperativa estrena un nou model per ampliar el públic de l’economia social i solidària

Després de vuit edicions, el programa Terrasa Coperativa ha iniciat una nova etapa per acostar l’economia social i solidària (ESS) i el cooperativisme a un públic més ampli. El nou model neix fruit d’un procés de reflexió i debat amb entitats de l’ESS per donar resposta aquesta necessitat. En aquest context, Terrasa Cooperativa ha estrenat nova imatge gràfica per recollir i transmetre aquesta filosofia.



El nou programa consta de tres lemes relacionats amb els objectius. 'Enfortim els barris' vol acostar l’economia social a projectes que ja s’estan desenvolupant als barris per part d’entitats, serveis o altres agents. 'Apropem les persones' aposta perquè les empreses i entitats estiguin presents en esdeveniments de la ciutat. Finalment, 'Construïm el futur ' vol agrupar tot el treball fet al llarg de l’any en actes o jornades que funcionin com a punt de trobada. En conjunt, es volen crear espais de reflexió i de debat, i alhora moments de caràcter més festiu i per a l’enfortiment de la comunitat.



L’edició d’enguany ha englobat vuit activitats. L’acte principal va tenir lloc el passat dijous set de novembre en format conversa, sota el títol ‘Temps de crisi i convulsos, una resposta l’Economia Social’, amb el periodista especialitzat en economia social, Pere Rusiñol, i la presidenta de la Fundació Roca Galès, Bet Tena. L’endemà, el vuit de novembre, es van dur a terme diverses activitats adreçades específicament a professionals de l’administració pública i a les entitats de l’ESS on van realitzar accions com la presentació d’un estudi i el pla d’acció de l’Ajuntament de Terrassa, per fomentar el consum responsable entre la plantilla municipal. A la tarda, es va presentar el llibre ‘El cooperativisme a Terrassa: una perspectiva històrica’, de l’historiador Marcel Taló, dirigit a tota la ciutadania.

Una altra característica del nou format del programa Terrassa Cooperativa és que en lloc de concentrar nombroses activitats en poc temps, les accions s’espaiaran al llarg de l’any. Per tant, es preveuen diverses activitats al llarg de l'any.