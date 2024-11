El cooperativisme valencià dona resposta a les afectacions de la DANA

El temporal de la DANA ha provocat al País Valencià unes afectacions incalculables: morts, desaparicions, destrosses materials, impactes emocionals, canvis a l’ecosistema... Algunes conseqüències irreversibles i d’altres que implicaran un esforç ingent. Per tal d’ajudar allà on l’administració no arriba, la ciutadania s’està activant per oferir suport mutu, tal com ha anat actualitzant Jornal.cat. Les cooperatives valencianes, per la seva part, també han volgut donar resposta a les necessitats provocades, des dels seus àmbits d’expertesa, tal com ha recollit FEVECTA, la Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat.

Algunes de les iniciatives que han impulsat les cooperatives valencianes són les següents: